EU:n muovikielto lähestyy: Syötävä pinnoite vihanneksille lupaa tuoreutta ja ekologisuutta

Yli 3 000 tonnia muovia käytetään vuosittain kurkkujen pakkaamiseen EU:ssa. Ruotsalainen Saveggy haluaa muuttaa tämän – syötävällä, kasvipohjaisella pinnoitteella.

Kun EU:n määräaika kertakäyttömuovin kieltämiseksi lähestyy vuoteen 2030 mennessä, ruotsalainen ruokateknologiayritys Saveggy on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun, joka voi mullistaa vihannesten pakkaamisen Euroopassa. Yritys on tuonut markkinoille kasvipohjaisen, syötävän pinnoitteen, joka pitää esimerkiksi kurkut tuoreina jopa kaksi viikkoa – täysin ilman muovijätettä.

Saveggyn kehittämä pinnoite koostuu yksinkertaisista, mutta tehokkaista aineksista: rypsiöljystä ja gluteenittomasta kauraöljystä. Tämä resepti on syntynyt yhteistyössä Lundin yliopiston sekä tuottajien ja kuluttajien edustajien kanssa. Tavoitteena on tarjota ekologinen ja käytännöllinen vaihtoehto muovikääreille, joita käytetään laajasti elintarvikkeiden säilyvyyden parantamiseen.

Tällä hetkellä Saveggyn innovaatio on koekäytössä kuukauden mittaisessa pilottihankkeessa eri puolilla Ruotsia. Yhteistyössä maan suurimpiin kuuluvaan päivittäistavaraketjuun ja vihannestoimittajaan yritys on tuonut myyntiin noin 250 000 kurkkua, jotka on käsitelty heidän syötävällä pinnoitteellaan.

Vaikka kyseessä saattaa vaikuttaa pieneltä erältä, Saveggyn tutkimusten mukaan EU:ssa käytetään vuosittain yli 3 000 tonnia muovia pelkästään kurkkujen pakkaamiseen. Mikäli pilotti osoittautuu menestykseksi, teknologia voi levitä laajasti eurooppalaisille ruokakauppojen hyllyille.

Saveggy on jo saanut merkittävää rahoitusta innovaationsa kehittämiseen ja skaalaamiseen. Yhtiö on kerännyt noin 2,5 miljoonaa euroa riskipääomaa ja saanut lisäksi saman verran EU:n EIC Accelerator -ohjelman kautta. Euroopan investointipankki harkitsee parhaillaan kolmen miljoonan euron sijoitusta, jonka avulla teknologiaa voitaisiin levittää laajemmin Euroopan markkinoille.

Jos Saveggyn syötävä pinnoite saavuttaa laajemman hyväksynnän, se voi muuttaa koko elintarvikepakkaamisen paradigmaa – tarjoten kestävän, muovittoman tavan pitää vihannekset tuoreina ja vähentää merkittävästi ympäristökuormitusta.

Lähde: European Conservative

