EU:n pahin painajainen näyttää toteutuvan – kansallismieliset johtavat gallupeja

Jos ”äärioikeisto” saa parlamentin hallintaansa EU:n toiseksi suurimmassa maassa, Eurooppa muuttuu perusteellisesti.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on poikkeuksellisen paineen alla sen jälkeen, kun hänen pääministerinsä Sebastien Lecornun viimeisin yritys muodostaa toimiva hallitus kaatui vain 14 tunnissa ja uudet vaalit ovat mahdollisesti tulevien kuukausien, ellei viikkojen aikana.

Sekä presidentin että parlamentin tasolla Marine Le Penin Kansallisen liittouman voitto on nyt selvästi mahdollista. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan sen kannatus on nyt 36% ja kaula on kasvanut muihin puolueihin nähden silmissä.

Tämän viikon tapahtumat nostavat esiin myös aikaistettujen presidentinvaalien mahdollisuuden, jos Macron joutuu jossain vaiheessa luopumaan tehtävästään – vaikka hän on vannonut pysyvänsä kautensa loppuun vuoteen 2027.

Le Pen ei voi asettua ehdolle presidentinvaaleissa rikostuomionsa vuoksi, mutta hänen suojatillaan, puolueen puheenjohtaja Jordan Bardella olisi vahva mahdollisuus voittaa.

Lähes kaikkialla Euroopassa viimeisimmät vaalitulokset ja mielipidemittaukset lupaavat kansallismielisyyden voittoa

Pääsyy kansallismielisten puolueiden kasvuun on kaikkialla maahanmuutto.

Saksassa äänestäjät antoivat Vaihtoehto Saksalle (AfD) 21 prosenttia äänistä ja teki siitä maan toiseksi suurimman puolueen. Tällä viikolla julkaistun mielipidemittauksen mukaan sen kannatus on nyt 26 prosenttia. Jos EU:n suurimpien maiden gallupit toteutuvat, Eurooppa muuttuu perusteellisesti.

Tšekin tasavallan vaalivoiton jälkeen Andrej Babiš todennäköisesti liittyy Unkarin Viktor Orbánin ja Slovakian Robert Ficon tueksi. Alankomaissa Geert Wildersin vapauspuolue johtaa kyselyissä ja nationalistit ovat todennäköisesti avaintoimijoita myös ensi vuonna Ruotsissa.

Valtamediat niin Suomessa kuin muualla Euroopassa lietsovat tilannetta uutisoinnilla, että ääriliikkeiden kautta amerikkalaiset kulttuurisodat siirtyvät Eurooppaankin

– Eurooppalainen julkinen keskustelu on saanut tartunnan amerikkalaisista kulttuurisodista, ja sen näkee selvimmin X:ssä, entisessä Twitterissä. X on ”the” Euroopan julkinen keskusteluareena. Ja sitä hallitsee Elon Musk, sanoo yhdysvaltalainen toimittaja Dave Keating.

Yhdysvaltalaisten hyökkäyksestä on puhunut muun muassa sveitsiläis-italialainen professori Giuliano da Empoli. Hänen mukaansa se ei ole yhtään vähemmän vaarallinen kuin Venäjän Putinin trolliarmeija.

Ongelma on Keatingin mielestä se, että nykyiset keskustaliberaalit puolueet ja johtajat kieltävät todellisuuden. – Jos eurooppalaiset johtajat pistävät päänsä pensaaseen ja teeskentelevät, että näin ei tapahdu, niin tässä käy vielä huonosti.

Lähde: Politico