EU:n pakollisten siirtolaiskiintiöiden aiheuttama viha kasvaa kaikkialla Euroopassa

Euroopan konservatiiviset puolueet ja Puolan kaltaiset hallitukset ovat käynnistäneet erilaisia toimia vastustaakseen uutta EU:n lakia, joka johtaa maahanmuuttajien pakkosiirtoihin eri puolilla Eurooppaa. Laki voi vaikuttaa erityisesti Unkarin ja Puolan kaltaisiin valtioihin, jotka ovat perinteisesti vastustaneet massamaahanmuuttoa, mutta myös muut konservatiiviset puolueet esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa vaativat kansanäänestyksiä ja muita toimia EU:n siirtolaiskiintiöjärjestelmää vastaan.

Puolassa maan parlamentti on käynnistänyt videokampanjan toimenpidettä vastaan ja aikoo hyväksyä päätöslauselmaehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan käyttämään veto-oikeuttaan ja olemaan hyväksymättä maahanmuuttajakiintiöitä koskevaa ehdotusta seuraavassa EU:n huippukokouksessa. Pakollisia siirtolaiskiintiöitä koskevasta kysymyksestä järjestetään myös kansanäänestys, joka toteutetaan samanaikaisesti tämän syksyn parlamenttivaalien kanssa.

Itävallassa on puolestaan käynnistetty verkkovetoomus, jossa vastustetaan pakkosiirtolaisuutta. Myös Saksan oikeisto on vastustanut uutta kiistanalaista toimenpidettä.

Puolan hallitseva Laki ja oikeus -puolue (PiS) on valmistellut päätöslauselmaluonnosta, joka antaisi hallitukselle vahvan valtuuden torjua Brysselin kiintiöihin perustuva maahanmuuttajien pakkosiirto.

EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkasopimukseen kuuluvista maahanmuuttajien pakkokiintiöistä päätettiin viime viikolla EU:n sisäministerien neuvostossa. Suunnitelmien mukaan EU:n jäsenmaat joko hyväksyvät tietyn määrän maahanmuuttajia tai joutuvat maksamaan vähintään 20 000 euroa siirtolaista kohden EU:n kassaan.

PiS-puolueen tiedottaja Rafal Bochenek muistutti, että Puolan parlamentti on tehnyt nykyisen kaltaisia päätöksiä aiemminkin, esimerkiksi vuonna 2016, mutta ne antoivat valtuudet keskustella näistä asioista EU-tasolla.

”Nyt haluamme antaa Puolan hallitukselle vahvan mandaatin käyttää veto-oikeutta Eurooppa-neuvostossa”, hallituspuolueen tiedottaja sanoi. Laki ja oikeus -puolueen poliitikot kirjoittivat päätöslauselmaluonnoksessa, että ”Puolan tasavallan Sejm (parlamentin alahuone) vastustaa jyrkästi yritystä ottaa käyttöön mekanismeja laittomien ”taloussiirtolaisten” pakkosijoittamiseksi EU:n tasolla”.

Myös Itävallan FPÖ vaatii kansanäänestystä

Puola ei kuitenkaan ole ainoa maa, joka harkitsee kansanäänestyksen järjestämistä asiasta, sillä myös Itävallan suosituin puolue, Itävallan vapauspuolue (FPÖ), vaatii kansallista äänestystä.

”Jos laki menee läpi Euroopan parlamentissa, FPÖ vaatii Itävallassa kansanäänestystä tästä turvapaikkapaketista, koska tämä sopimus ei tee Euroopasta linnoitusta. Siksi poliitikkojen on tehtävä kaikkensa ”Itävallan linnoituksen” toteuttamiseksi ja maan suojelemiseksi uudelta kansojen siirtolaisuudelta”, FPÖ:n johtaja Herbert Kickl sanoi.

Kickl on arvostellut Itävallan hallitusta siitä, että se on suostunut ehdotukseen, ja väitti sen ”puukottaneen itävaltalaisia selkään”. FPÖ on pitkään arvostellut kristillisdemokraattien ÖVP:tä siitä, että se on heikko maahanmuuton ja muiden konservatiivisten aatteiden suhteen.

Kickl sanoi, että uudet säännöt ovat EU:n yritys ”pitää meitä hölmöläisinä”, ja vaikka EU väittää tiukentavansa taloussiirtolaisuuden vastaisia normeja. ”Totuus on, että uudet turvapaikkasäännöt tuovat Itävallalle lisärasitteita. ÖVP:n sisäministeri Gerhard Karner on epäonnistunut keskeisessä lupauksessaan estää turvapaikanhakijoiden uudelleenjako. Hän puukottaa sillä itävaltalaisia selkään”, Kickl sanoi.

”Valitettavasti paljon ylistetty kompromissi ei muuta kokonaistilannetta sillä poikkeuksella, että nyt pitäisi olla jakomekanismi, joka on taloudellisesti vahvempien jäsenmaiden kustannuksella. Sillä tulevaisuudessa Itävalta joutuisi maksamaan sakkoa, jos se kieltäytyy vastaanottamasta turvapaikanhakijoita. Tällaisen jaon hyväksyminen on ollut ehdoton ”EI” FPÖ:n sisäministeri Kicklin jälkeen. Myös ÖVP on aina puhunut sitä vastaan – kunnes Karner yksinkertaisesti lankesi eilen tässä asiassa”, sanoi FPÖ:n turvallisuustoiminnan tiedottaja Hannes Amesbauer.

”Eilinen oli musta päivä Itävallan väestölle sanan varsinaisessa merkityksessä”, totesi Kickl.

FPÖ on nyt käynnistämässä verkkovetoomusta ”Itävallan linnoitus laitonta massamaahanmuuttoa vastaan”.

Uutta vetoomusta mainostaessaan Kickl huomautti, että Itävaltaa on kahdeksan viime vuoden aikana koetellut kaksi kertaa suuret siirtolaisaallot, joista molemmat aiheuttivat valtavaa tuhoa koko maassa.

”Vuodesta 2015 lähtien EU on jättänyt käyttämättä jokaisen tilaisuuden suojella Euroopan kansalaisia terrorin tuonnilta ja sosiaalisilta jännitteiltä”, sanoi FPÖ:n EU-valtuuskunnan johtaja, europarlamentaarikko Harald Vilimsky. Hänen mukaansa ainoa toivo on, että ensi vuoden EU-vaaleilla voidaan käynnistää perustavanlaatuinen muutos, jonka jälkeen kansanäänestyksellä voidaan poiketa tältä virheelliseltä tieltä. Europarlamentaarikon mukaan ”maahanmuuttajien kotimaassa pitäisi tarjota apua, jotta he eivät lähtisi pois”.

EU hukkasi kaikki mahdollisuudet puuttua siirtolaiskriisiin

Jyrkkää kritiikkiä tulee myös Saksan Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueelta, joka kritisoi EU:n hyväksymää luonnosta erittäin vaaralliseksi.

”Saksan hallituksen painostuksesta ilman huoltajaa olevat alaikäiset voivat helposti ylittää ulkorajan pysähtymättä, myös nopeutetun menettelyn kautta. Sama koskee esimerkiksi kokonaisia Syyriasta saapuvia perheitä. Tässä ei käsitellä myöskään sitä ongelmaa, että 80 prosenttia Saksaan saapuvista henkilöistä on aiemmin voinut kulkea EU:n kautta ilman rekisteröintiä”, sanoi AfD:n eduskuntaryhmän sisäasioiden tiedottaja Gottfried Curio.

Hän korosti, että vaikka Euroopan unionin sisäinen jako tapahtuisi, Saksaan suuntautuva sekundaarinen maahanmuutto jatkuu niin kauan kuin maahan ei luoda tahtoa ja rakenteita tehokkaalle automaattiselle hylkäys- ja karkotusjärjestelmälle. Hän lisäsi, että Brysselin väki pitää yllä vääriä periaatteita. Esimerkiksi sitä, että henkilö voi olla pakolainen tullessaan EU:n alueelle, vaikka hän olisi jo matkustanut monien turvallisten kolmansien maiden kautta. ”Lisäksi EU hukkasi mahdollisuuden tasapainottaa konkreettisesti dramaattista ylikuormitusta erityisesti Saksassa”, sanoi Curio.

Samaan aikaan oletettavasti konservatiiviset hallitukset Tšekistä ja Italiasta tukivat ehdotusta, jota monet ovat kuvanneet petokseksi.

Lähde: Remix