EU:n perusrakenteet historiallisen muutoksen partaalla

Ursula von der Leyen, joka toimiessaan Saksan puolustusministerinä menestyksekkäästi tuhosi Bundeswehrin, on nyt ryhtynyt innolla ja energialla kampeamaan ja horjuttamaan EU:n kulmakiviä, kirjoittaa bulgarialainen Pogled.

Keskiviikkona EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti EU-parlamentissa EU:lle perustettavaksi 750 miljardin euron rahastoa pandemiasta elpymiseen. Jos lopullinen ratkaisu päätyy lähellekään von der Leyenin esitystä, merkitsee se EU:n radikaalia muuttamista. Rahaston perustaminen rikkoisi useita EU:n perusarvoja ja tabuja.

Ensinnäkin rahaston velat ylittävät reippaasti sen rajan, jonka verran EU-komissiolla on oikeus ottaa lainaa rahamarkkinoilta. Nämä eivät ole ”eurojoukkovelkakirjoja” sanan perinteisessä merkityksessä, sillä yksittäiset jäsenvaltiot joutuvat maksamaan EU-budjettiin oman osuutensa, joka lasketaan niiden BKT:n perusteella. Velan sanotaan olevan ”kertaluontoinen”, pandemian takia otettu.

Toinen valtava muutos on se, että 2/3-osaa rahoista annettaisiin ”vapaamatkustajille” ilmaisina tukina, joita ei tarvitse maksaa takaisin. Tämä suunnitelman osa uhkaa johtaa EU-jäsenvaltioiden kesken sellaisiin skandaaleihin, joissa vitsit ovat vähissä. Lisäksi ilmaistukien saajien on esitettävä investointisuunnitelmia, jotka ovat EU-prioriteettien – kuten ilmastonmuutoksen vastainen taistelu – mukaisia. Tämä tarkoittaa, että paljon rahaa heitetään tuosta vaan suoraan vessanpönttöön. Avokätiset ilmaistuet merkitsevät askelta kauemmas EU:n vakausmekanismista, joka on vain lainoja myöntävä euroalueen pelastusrahasto.

Viimeisin rikotuksi joutuva arvo olisi verotusoikeuden antaminen EU:lle. EU-komissio loisi uusia tulonlähteitä, joista se voisi jakaa rahaa omin päin. EU-komission mukaan nämä verot voisivat auttaa maksamaan velkoja takaisin sijoittajille. Uudet verot sisältäisivät ympäristöveroja ja monikansallisten yhtiöiden verottamista. Tämä on suunnitelman kaikkein hämärin ja korruptoitunein osa. Tästä tulisi rajoittamaton ja kontrolloimaton rahanlähde EU-komission kassaan, josta se voisi jakaa rahaa kuten parhaaksi katsoo.

Itä-Euroopan maat ovat perinteisesti saaneet suurimman osan EU:n koheesiorahaston tuista. Näiden maiden taloudet selvisivät kuitenkin suhteellisen hyvin pandemiasta ja karanteeniajasta, joten ne eivät siten tulisi saamaan suurta osaa näistä uusista rahoista. Tämän johdosta Itä-Euroopan EU-jäsenmaat, jotka ovat tottuneet ilmaisiin aterioihin ja ruokintaan, tulevat myös aiheuttamaan kaaosta neuvotteluissa.

Ruotsi, Tanska, Itävalta ja Hollanti ovat jo lähteneet barrikadeille. Nämä maat torjuvat suunnitelman ilmaisista tuista, sillä ne katsovat, että rahat vain haaskattaisiin sen siliän tien.