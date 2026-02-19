EU:n rajat vuotavat — näin jäsenmaat voivat ottaa kansallisen päätäntävallan takaisin

Raportti listaa 18 konkreettista toimenpidettä, joilla jäsenmaat voivat pysäyttää laittoman maahanmuuton ja palauttaa järjestyksen.

Euroopan unionin vuosia jatkunut maahanmuuttokriisi on ajanut monet eurooppalaiset siihen pisteeseen, että he kysyvät: onko tilannetta enää mahdollista korjata? Tuore raportti, jonka ovat laatineet Mathias Corvinus Collegium, Unkarin Migration Research Institute ja Puolan Ordo Iuris, väittää, että ratkaisut ovat edelleen jäsenvaltioiden omissa käsissä — jos poliittista tahtoa löytyy.

Raportin mukaan EU:n yhteinen turvapaikkapolitiikka on romahtanut, Schengen on muuttunut “siiviläksi”, ja jäsenmaiden kyky valvoa omia rajojaan on heikentynyt. Erityisen räikeänä esimerkkinä mainitaan Espanjan vasemmistohallituksen päätös laillistaa noin puoli miljoonaa maahanmuuttajaa, mikä avaa heille vapaan liikkumisen koko Euroopan alueella.

Raportin keskeinen viesti on yksiselitteinen: maahanmuuttopolitiikan palauttaminen kansalliseen päätäntävaltaan ei ole enää vaihtoehto, vaan välttämättömyys.

I. Poikkeusmahdollisuudet ja irtautumiset EU:n sääntelykehyksistä

Jäsenmaille oikeus valikoida EU-politiikasta

Raportti esittää, että kaikille jäsenmaille tulisi antaa mahdollisuus valita, sitoutuvatko ne EU:n yhteiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan vai eivät — samaan tapaan kuin Tanska ja Irlanti ovat jo tehneet.

Kansallinen “poikkeuspykälä”

Ehdotuksen mukaan jäsenmaiden parlamenteille tulisi antaa oikeus keskeyttää EU:n maahanmuuttosääntöjen soveltaminen tilanteissa, joissa kansallinen turvallisuus tai yleinen järjestys sitä edellyttää.

Ongelmallisen EU-lainsäädännön yksipuolinen sivuuttaminen

Jos EU-tason uudistukset eivät etene, jäsenvaltioiden tulisi raportin mukaan voida yksipuolisesti jättää noudattamatta sääntelyn osia, jotka estävät tehokkaan rajavalvonnan.

Ero tai keskeytys EIT:n toimivallasta

Raportti nostaa esiin myös mahdollisuuden irtautua Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivallasta — joko osittain tai kokonaan — jotta jäsenmaat voisivat palauttaa rajavalvonnan joustavuuden.

Geneven pakolaisyleissopimuksen 1967 pöytäkirjan irtisanominen

Tämä antaisi valtioille mahdollisuuden arvioida turvapaikkavelvoitteita uudelleen ilman “koskemattomiksi julistettuja dogmeja”.

II. Uusi maahanmuutto- ja turvapaikkamalli

Palautussopimukset takaisin kansallisiksi

Raportin mukaan EU:n keskitetty malli on epäonnistunut, ja jäsenmaiden tulisi saada neuvotella palautussopimukset itse.

EU-rahoituksen ehdollistaminen

Kolmansille maille suunnatun EU-rahoituksen tulisi olla sidottu siihen, kuinka tehokkaasti ne ottavat vastaan laittomasti tulleita takaisin.

Palautusten täysi kansallinen toimivalta

Jäsenmaiden tulisi voida päättää säilöönotosta ja karkotuksista ilman EU-tuomioistuimen puuttumista.

Turvapaikkahakemusten käsittely EU:n ulkopuolella

Raportti ehdottaa mallia, jossa hakemukset käsiteltäisiin turvallisissa kolmansissa maissa.

Schengen-säännöstön uudistaminen

Nykyiset tulkinnanvaraiset pykälät johtavat raportin mukaan väärinkäytöksiin ja estävät rajaviranomaisia toimimasta.

Liikkumisvapaus vain EU-kansalaisille

Tämä estäisi laittomasti tulleiden “sisäisen siirtolaisuuden” EU-maiden välillä.

Laittomasti tulleiden turvapaikkahakemusten kielto

Raportti esittää, että laittomasti saapuneilta tulisi evätä oikeus jättää turvapaikkahakemus.

Meripelastuksen sääntöjen uudistus

Pelastusvelvollisuus ei saisi tarkoittaa automaattista pääsyä EU-alueelle, eikä yhteistyötä salakuljettajien kanssa tulisi sallia.

Perheenyhdistämisen ja kotouttamisen palauttaminen kansalliseksi

Raportin mukaan nämä politiikkasektorit eivät tuota lisäarvoa EU-tasolla.

EU-rahoitusta rajamuurien rakentamiseen

Fysikaalisten esteiden — kuten aitojen ja muurien — rahoitus tulisi sallia EU-varoin.

III. Kansalaisjärjestöjen ja EU-virastojen roolin uudelleenarviointi

Frontex avuksi, ei yläpuoliseksi valvojaksi

Rajavalvontaviraston tulisi raportin mukaan tukea jäsenmaita, ei rajoittaa niiden toimintaa. Lisäksi järjestöjen vaikutusvalta tulisi poistaa viraston sisältä.

Tiukempi läpinäkyvyysjärjestelmä järjestöille

Kaikkien EU-rahoitusta saavien toimijoiden tulisi noudattaa tiukkoja avoimuus- ja tilivelvollisuussääntöjä.

EU-rahoituksen kielto maahanmuuttoa edistäville järjestöille

Raportti esittää täyskieltoa rahoitukselle, joka tukee laittoman maahanmuuton edistämistä.

Raportin viesti: “Aika toimia on nyt”

Ordo Iuris -instituutin puheenjohtaja Jerzy Kwaśniewski kuvaa tilannetta “ennennäkemättömäksi oikeudelliseksi kriisiksi”, joka on vienyt jäsenmailta kyvyn suojella omia rajojaan. Hänen mukaansa EU:n nykyinen järjestelmä on epäonnistunut niin perusteellisesti, ettei sitä voi enää korjata sisältä käsin.

Kwaśniewskin mukaan renationalisaatio on välttämätöntä, jotta Eurooppa voi säilyttää päätösvallan omasta alueestaan ja rajaturvallisuudestaan.

Kwaśniewski sanoi:



”Eurooppa kohtaa ennennäkemättömän oikeudellisen kriisin, joka riistää jäsenvaltioilta kyvyn suojella omia rajojaan ja kansalaisiaan. Vuosien yhteisen EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan jälkeen järjestelmä on romahtanut täysin. Schengen-alueesta on tullut seula, jonka läpi laittomat maahanmuuttajat liikkuvat vapaasti. Laittomien maahanmuuttajien palautusmenettelyt ovat suurelta osin näennäisiä. Samaan aikaan päällekkäiset kansainväliset velvoitteet ovat tehneet tehokkaasta rajavalvonnasta lähes mahdotonta oikeudellisesta näkökulmasta.”

”Tilannetta pahentaa se, että eurooppalaiset veronmaksajat rahoittavat kansalaisjärjestöjä, jotka suoraan helpottavat laitonta maahanmuuttoa ja estävät tehokasta rajavalvontaa. Kun otetaan huomioon Euroopan unionin yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan täydellinen epäonnistuminen, lisäuudistukset nykyisen EU-kehyksen puitteissa eivät ole enää mahdollisia. Tarvitaan perustavanlaatuinen paradigman muutos — maahanmuuttosuvereniteetin palauttaminen kansallisvaltioille, joilla yksin on demokraattinen legitimiteetti päättää, kenellä on oikeus tulla alueelleen ja oleskella siellä.”

