EU:n ruokaturvallisuus vaarantuu: 62 tonnia brasilialaista hormonilihaa vyöryi Euroopan markkinoille

Brasiliasta tuotu naudanliha sisälsi EU:ssa kiellettyä estradiolia – ja silti Bryssel pakotti Mercosur-sopimusta eteenpäin.

Euroopan komission tuore tarkastus paljasti alkuvuodesta, että EU:n alueelle oli päätynyt Brasiliasta naudanlihaa, joka sisälsi estradiolia – kasvuhormonia, jonka käyttö on unionissa kielletty. Samaan aikaan, kun tieto ongelmasta kiersi jäsenmaiden viranomaisille, EU-johto painosti Mercosur‑vapaakauppasopimusta eteenpäin.

Do Rzezcyn mukaan Hollannin elintarvike- ja kuluttajaturvallisuusvirasto kertoi löytäneensä neljä saastunutta lihalähetystä, yhteensä yli 62 tonnia. Osa lihoista oli jo ehtinyt jakeluun eri puolille Eurooppaa. Kaksi muuta, noin 25 tonnin erää, pysäytettiin ennen markkinoille pääsyä.

Useat EU-maat – myös Puola – saivat komissiolta tiedon ongelmasta jo marraskuussa. Komission tarkastajat olivat havainneet epäselvyyksiä brasilialaisissa laitoksissa jo lokakuun lopussa. Tammikuun 21. päivään mennessä saastunutta lihaa oli löytynyt noin kymmenestä maasta, kuten Saksasta, Italiasta ja Tšekistä.

Tästä huolimatta EU:n johto, mukaan lukien komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz, vaati sopimuksen pikaista käyttöönottoa. Merz vakuutti X-palvelussa, että sopimus on ”laillinen” ja että viivyttelylle ei ole enää perusteita.

Puolan maatalousministeriö määräsi välittömästi tarkastuksia Brasilian naudanlihalle. Varaministeri Małgorzata Gromadzka kertoi, ettei toistaiseksi ole merkkejä siitä, että kyseiset erät olisivat päätyneet Puolan markkinoille, mutta viranomaiset seuraavat tilannetta tiiviisti.

Tapauksen pelätään antavan lisäaseita niille, jotka ovat jo pitkään varoittaneet Mercosur-sopimuksen tuovan EU:n ruokaturvallisuuteen vakavia riskejä. Etelä-Amerikan maissa käytössä olevat löysemmät valvontakäytännöt ovat olleet kriitikoiden keskeinen huolenaihe – ja nyt heidän varoituksensa näyttävät toteutuvan.

