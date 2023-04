EU:n suunnitelma Twitterin sensuroinnista

Twitter on yksi EU:n uusien poliittisten sensuuritoimenpiteiden kohteena olevista alustoista, kertoo i24 News.

EU:n niin sanotulla digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä (DSA) pyritään rajoittamaan sananvapautta verkossa määräämällä äärimmäisiä sakkoja sosiaalisen median yrityksille, jotka eivät välittömästi poista maahanmuuttovastaista ja muunlaista ”vihapuhetta” ja ”disinformaatiota”.

Ny EU-lag ska strypa alternativ media på nätet https://t.co/uF94BvCMe3 — Fria Tider (@friatider) April 23, 2022

Euroopan komissio on nyt laatinut luettelon 19:stä sosiaalisen median sivustosta, jotka on todettu erityisen tärkeiksi sensuuritoimenpiteiden kohteiksi.

Luettelossa on muun muassa Twitter, joka on ollut EU:n tarkkailun kohteena siitä lähtien, kun Elon Musk otti alustan haltuunsa. EU-komissaari Thierry Breton on aiemmin uhannut sulkea Twitterin Euroopassa, jos Musk ottaa alustalla käyttöön sananvapauden.

EU-toppens hot mot Elon Musk: ”Fågeln flyger enligt våra regler” https://t.co/NcnRTf1JYk — Fria Tider (@friatider) October 28, 2022

Muita Brysselin poliittisen sensuurin kohteita ovat Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Youtube, Facebook, Instagram, Amazonin Marketplace, Applen App Store, Linkedin, Bing, booking.com, Pinterest, Snapchat, Tiktok, Wikipedia ja Zalando.

– ”Uskomme, että näistä 19 verkkoalustasta ja hakukoneesta on tullut järjestelmällisesti merkityksellisiä ja että niillä on erityinen vastuu tehdä internetistä turvallisempi”, totesi sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton.

Nimetyt yritykset ovat vaarassa saada sakkoja, jotka voivat olla jopa 6 prosenttia niiden maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, jos ne eivät noudata sensuurivaatimuksia.

Lähde: Fria Tider, i24 News