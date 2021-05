EU:n turvallisuusasiantuntija: Islamistit käyttävät lapsia terrori-iskuissa Ramadanin aikana ja kesän lähestyessä

EU:n turvallisuustutkimusinstituutti (EUISS), joka analysoi ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, varoittaa terroristiryhmä ISIS:n käyttävän lapsia terrori-iskuissa ja kehottaa hallituksia keskittämään deradikalisaation nuoriin.

ISIS:n tulevaisuutta käsittelevässä raportissa instituutin apulaisjohtaja Florence Gaub sanoi, että ryhmä todennäköisesti tekee enemmän iskuja keväällä ja kesällä ja rekrytoi nuoremman sukupolven taistelijoita. Raportissa todettiin myös, että EU-maiden hallitukset voivat odottaa terrori-iskuja muun muassa rautateillä ja moottoriteillä.

Vuonna 2020 ISIS:n eurooppalaiset alaorganisaatiot järjestivät iskuja Itävallassa, Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa, mutta kun koronapandemian aiheuttamat rajoitukset kohta puretaan, iskujen tahti saattaa kiihtyä entisestään.

– Järjestön taipumus hyökätä Ramadanin aikana tarkoittaa sitä, että keväällä 2021 saatetaan nähdä enemmän iskuja, vaikka koronan aiheuttamat kokoontumisia koskevat rajoitukset saattavatkin viivästää hyökkäyksiä kesään.

ISIS käyttää yhä enemmän Euroopassa ja ulkomailla teini-ikäisiä, jotka eivät ole koskaan asuneet ISIS:n alueella. Vuonna 2019 Iso-Britannian poliisi pidätti 12 alle 18-vuotiasta lasta syytettynä terrorismista. Lapsista osa oli 14-vuotiaita.

Gaub sanoi, että pandemian vuoksi lisääntynyt vapaa-aika on tehnyt nuoret alttiiksi terrorismille.

– Sosiaalisessa mediassa vietetty aika altistaa heidät ISIS-ajattelulle ja julmille kuville ja videoille, mutta mikä tärkeintä, heidän hauras henkinen tilansa altistaa ISIS:n rekrytoinnille, hän sanoi.

– ISIS:n innovaatio on nyt lähestymistavassa, jonka kohteena on aiempaa nuorempi sukupolvi. Vaikka sen vahvana osatekijänä on aina ollut nuoriso, tulevan narratiivinsa mukaisesti se tähtää nyt strategiseen aukkoihin. Yksi niistä on 27 000 ISIS-kannattajan lasta, joita pidetään edelleen leireillä Syyriassa ja joista 600 on Euroopan kansalaisia.

– Vaikka valtaosa on alaikäisiä, se ei tarkoita, että he olisivat automaattisesti syyttömiä. Valtiosta riippuen rikosoikeudellisen vastuun ikäraja voi olla niinkin alhainen kuin Ranskan 12 tai useimpien muiden Euroopan maiden 14. Vaikka ISIS-lapset eivät olisikaan tehneet rikoksia, kysymys on siitä, tulevatko he niitä tekemään.

– Suurimmalle osalle elämä ISIS-indoktrinaation kanssa – jopa alueen menettämisen jälkeen – on ollut normi. Alueellisen kukoistuksensa aikana ISIS käytti lapsia vakoojina, sotilaina, itsemurhaiskujen hyökkääjinä ja teloittajina ja tarjosi heille sotilaskoulutusta. Sota-alueella asuneiden traumat aiheuttavat todennäköisesti jatkossakin väkivaltaista käyttäytymistä.

Gaubin mukaan päätöksentekijöiden on oltava tietoisia siitä, että ISIS on parhaillaan saamassa ”täysin uuden ja haastavamman muodon”.

– Vaikka terrori-iskuista on saattanut tulla vähemmän tappavia, ne saattavat hyvinkin yleistyä niiden toteuttajien vuoksi, hän sanoi.

Deradikalisaatio-ohjelmia ja oikeudellisia tai ehkäiseviä toimenpiteitä ei ole suunniteltu lapsia ajatellen, ja ISIS:n aiheuttama terrorismin uhka on edelleen ongelma Euroopan päättäjille.

– Vaikka se [Eurooppa] ei olekaan ensimmäisenä tulilinjalla, Euroopan on valmistauduttava uusiin hyökkäyksiin [ja] valmistauduttava iskuihin ”pehmeitä” kohteita, kuten rautateitä ja moottoriteitä varten vastaan.

Turvallisuusasiantuntijan mukaan Euroopan valtioiden tulisi kehittää valmiuksia havaita nuorten radikalisoituminen. Lisäksi valtioiden tulisi pikaisesti panna täytäntöön uusi EU:n lainsäädäntö, joka sallii terroristisen sisällön poistamisen verkosta.

Lähde The National News.