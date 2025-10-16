EU:n uusi linjaus: Alaikäisille lapsille annetaan oikeus määrittää oma juridinen sukupuolensa – keskusteluterapiat kielletään

EU-komission esitys sukupuolen juridisesta itsemäärittelystä alaikäisille lapsille jakaa vahvasti mielipiteitä. Naisjärjestöt näkevät linjauksen vaarallisena ja ideologisena.
EU-komissio on esittänyt luonnoksen uudesta LGBTQI+-strategiasta vuosille 2026–2030, jossa ehdotetaan, että myös alaikäisillä olisi oikeus määrittää oma juridinen sukupuolensa itse. Strategiassa korostetaan itsemäärittelyn periaatetta ja esitetään, että sukupuolen juridinen vahvistaminen ei olisi sidottu ikärajoihin.
Lisäksi komissio ehdottaa, että EU:n rahoitusta voitaisiin evätä alueilta, joiden katsotaan syrjivän LGBTQ-yhteisöä. Kansallisia tasa-arvoelimiä halutaan vahvistaa, ja komissio painottaa tarvetta yhtenäistää käytäntöjä jäsenmaiden välillä, sillä sukupuolen juridinen määrittely vaihtelee suuresti eri valtioissa.
Strategialuonnoksessa esitetään myös, että niin sanottu keskusteluterapiamuoto, jota käytetään sukupuolidysforiasta kärsivien lasten tukena, tulisi kieltää.
Kritiikkiä naisten oikeuksia puolustavilta tahoilta
Useat naisjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa komission suunnitelmista. Brittiläisen Sex Matters -järjestön johtaja Maya Forstater toteaa, että Brexit on osoittautunut hyödylliseksi, sillä Britannia ei ole enää sidottu EU:n ”vaarallisiin ja harhaanjohtaviin” strategioihin.
”Tämä EU:n laajuinen suunnitelma edistää juridista sukupuolen itsemäärittelyä kaikille lapsille ja pyrkii kieltämään keskusteluterapian haavoittuvaisilta nuorilta. On helpotus, ettei meidän tarvitse taistella tämän strategian vaikutuksia vastaan EU-tasolla”, Forstater sanoo.
Myös eurooppalainen Athena Forum -järjestö on reagoinut kriittisesti. Sen perustaja Faika El-Nagashi väittää, että komission strategia heijastelee Brysselissä toimivien transaktivististen lobbausryhmien toiveita – ryhmien, jotka hänen mukaansa saavat merkittävää rahoitusta komissiolta ja vaikuttavat voimakkaasti EU:n päätöksentekoon.
Lähde: Telegraph
Tää maailma ”länsimaisten oikeusvatioiden ja demokratioiden” johdolla on menossa aivan hulluksi.
Sukupuolia on olemassa kaksi, sen sijaan tunteita voi olla vaikka miljardi, mutta tunne ei ole sukupuoli.
Voin tuntea olevani vaikka vanha hikinen villasukka, mutta onko silloin parempi että kaikki teeskentelee minun olevan sukka, vai että saisin hoitoa mielenhäiriöihin?