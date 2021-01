EU:n uusi rahoitusväline korvaa jäsenmaille Brexitin aiheuttamia tappioita – Suomi maksaa 5 euroa jokaisesta saamastaan eurosta

Vuoden 2020 joulukuussa päätetty uusi rahoitusväline ”Brexit-mukautusvaraus” perustetaan EU-budjetin ulkopuolelle ja se rahoitetaan EU-jäsenmailta saatavilla maksuilla.

Kaikkiaan 5 miljardin rahoitusvälineestä jaetaan jäsenmaille tänä vuonna 4 miljardia euroa, josta Suomen saama osuus olisi 14 miljoonaa euroa. Suomen osuus koko rahoitusvälineestä olisi siis 0,34 prosenttia.

Suomi vaikuttaa joutuvan tässäkin EU-rahoitusvälineessä maksumieheksi, sillä jos Suomi maksaisi rahoitusvälineestä saman 1,7 prosentin osuutensa kuin EU:n jäsenmaksuista, tulisi Suomen saaman summa olla 68 miljoonaa eikä suinkaan 14 miljoonaa.

Brexit-mukautusvälineen toteutuessa lasketulla tavalla, jokainen Suomen saama Brexit-euro siis maksaisi suomalaisille veronmaksajille 5 euroa.

EU-komission ehdotuksesta Brexit-mukautusvaraukseksi – tai mistään muistakaan komission julkaisuista – ei suoraan ilmene EU-jäsenmaiden odotettavissa olevia tukisummia. EU-komission koheesio- ja reformikomissaari Elisa Ferreira tosin julkaisi 13. tammikuuta Twitter-tilillään omien seuraajiensa iloksi päivityksen, jossa summat oli kerrottu maakohtaisesti.

The €5 billion Brexit Adjustment Reserve will support countries, regions, sectors most impacted.

€4 billion will be paid in 2021 according to econ integration w/🇬🇧 & fishing in🇬🇧waters.

We kept united during negotiations, we stay united in day after.

👉https://t.co/g9DiO5vDP0 pic.twitter.com/hcC0bbpjS5

— Elisa Ferreira (@ElisaFerreiraEC) January 12, 2021