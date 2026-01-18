EU:n vihreä utopia kaatoi Saksan – “Maailman kallein energiakokeilu”

Angela Merkelin aikakauden päätös ajaa ydinvoima alas on nyt saanut kovan tuomion hänen seuraajaltaan.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz myönsi Dessauhun kokoontuneelle teollisuus- ja kauppakamarille, että päätös sulkea kaikki ydinvoimalat oli “valtava virhe”. Hänen mukaansa Saksa kärsii nyt energiakapasiteetin puutteesta ja joutuu turvautumaan valtion massiivisiin tukiaisin pitääkseen hinnat siedettävinä.

Merkelin perintö – kallis utopia

Merz muistutti, että ydinvoiman alasajo juontaa juurensa Angela Merkelin hallituksen päätökseen 2000-luvun alusta. Lopullinen sulkeminen tapahtui huhtikuussa 2023, jolloin viimeiset kolme reaktoria ajettiin alas. “Nyt toteutamme maailman kalleinta energiakäännettä”, Merz totesi, ja lisäsi ettei tiedä yhtään maata, joka olisi tehnyt yhtä kalliin ja vaikean ratkaisun.

Vihreät vastaan kansallinen etu

Saksan vihreät puolueet pitävät ydinvoiman alasajoa peruuttamattomana ja vastustavat sen paluuta. Toisaalta Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolue on ollut näkyvimpiä puolestapuhujia ydinvoiman uudelleenkäynnistämiselle ja kapasiteetin kasvattamiselle. Merzin puheessa kaikui varoitus: ilman realistista energiapolitiikkaa Saksa menettää kilpailukykynsä ja kansalaiset maksavat hinnan.

Talous tukien varassa

Merz korosti, että nykyinen energiajärjestelmä ei toimi ilman valtion väliintuloa. “Emme voi ikuisesti subventoida energiahintoja liittovaltion budjetista”, hän sanoi. Tämä paljastaa, kuinka syvälle ideologinen päätös on vienyt Saksan talouden kriisiin.

