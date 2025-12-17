Euroopan arkaluontoiset potilastiedot amerikkalais-israelilaisessa otteessa

Hollantilaisen tietoturvayhtiön Zivverin myynti amerikkalaiselle Kiteworksille nostattaa Euroopassa kulmakarvoja. Eurooppalaisten potilastiedot ja viranomaisviestit kulkevat nyt israelilaistaustaisen johdon hallinnoimien järjestelmien kautta.

Euroopan tietoturva joutuu uudenlaisen epävarmuuden varjoon. Hollantilainen tietoturvayhtiö Zivver, joka toimittaa salausratkaisuja ja turvallisia viestintäjärjestelmiä muun muassa sairaaloille, tuomioistuimille ja maahanmuuttoviranomaisille Saksassa ja Britanniassa, on siirtynyt amerikkalaisen Kiteworksin omistukseen.

Kauppa ei olisi herättänyt näin laajaa huolta, ellei Kiteworksin johto olisi täynnä Israelin kyberarmeijan veteraaneja, Follow the Moneyn mukaan. Zivverin toimitusjohtaja Jonathan Yaron palveli aikanaan Israelin pahamaineisessa 8200-yksikössä, joka tunnetaan tiedustelun ja kyberoperaatioiden hermokeskuksena. Myös muut avainhenkilöt, kuten tuotepäällikkö Ron Margalit ja yritysostoista vastaava Uri Kedem, kantavat samaa taustaa. Margalit on lisäksi työskennellyt suoraan Israelin pääministerin kansliassa.

Asiantuntijat varoittavat, että kyse ei ole pelkästä sattumasta. Bert Hubert, entinen Hollannin tiedustelun valvoja, huomauttaa, että Israelin strategiaan kuuluu systemaattinen pääsy kansainvälisiin viestintävirtoihin – ja Zivver sopii tähän kuvioon täydellisesti.

Huolta lisää se, että amerikkalainen lainsäädäntö voi pakottaa Kiteworksin luovuttamaan hallussaan olevaa dataa Yhdysvaltain viranomaisille, vaikka tiedot koskisivat eurooppalaisia kansalaisia. Tämä tarkoittaa, että arkaluontoiset potilastiedot, oikeusasiakirjat ja henkilöllisyystiedot saattavat olla altistettuina ulkomaisille viranomaisille.

Zivver puolustautuu kiivaasti. Yhtiö vakuuttaa, ettei sen järjestelmiin ole mahdollista päästä luvatta käsiksi ja että asiakasviestintä pysyy suojattuna. Silti epäilyt eivät ole hälvenneet, sillä teknisesti järjestelmä mahdollistaisi viestien sisällön lukemisen.

Euroopassa pohditaankin nyt, ovatko kansalaisten yksityisyys ja kansallinen turvallisuus vaarassa, kun arkaluontoiset tiedot kulkevat amerikkalais-israelilaisen johdon hallinnoimien järjestelmien kautta?

Lähde: FTM.eu

Lue lisää aiheesta: