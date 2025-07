Euroopan kansallismieliset kokoontuivat marssimaan Wienissä: ”Paluumuutto! Lähettäkää heidät takaisin!”

”Remigration!” (Paluumuutto!) ja ”Send them back!” (Lähettäkää heidät takaisin!)-iskulauseita huusivat useat sadat eurooppalaiset kansallismieliset Wienissä.

”Tänään iltapäivällä, 26. heinäkuuta 2025, lähdimme Wienin kaduille – yhdellä ainoalla viestillä: Paluumuutto on välttämätöntä. Se on oikeutettua. Se ei ole neuvoteltavissa. Se on moraalista”, IBÖ viestitti X-viestipalvelussa.

600 on the streets! Can’t stop remigration!

📢 This afternoon, July 26th 2025, we took to the streets of Vienna – with a single message:

Remigration is necessary. It is legitimate. It is non-negotiable. It is moral.

❌ Antifa clowns, roadblocks, screaming – the system… pic.twitter.com/nqFB5Sw3g2

— Identitäre Bewegung Österreich (@IBOesterreich_) July 26, 2025