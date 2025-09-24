Eurooppa Politiikka Rikos

Euroopan parlamentti äänesti: Meppi sai koskemattomuuden – Antifan väkivaltaisen Vasarajengin jäsen ei joudu oikeuteen

24.9.2025 09:04
Nina Metsälä
Väkivaltaisen Vasarajengin jäsen ja europarlamentaarikko Ilaria Salis. Kuvakaappaus Youtube

Kun EU:n oikeudellinen valiokunta torjuu Unkarin pyynnöt koskemattomuuden purkamisesta, se ei pelkästään suojele poliitikkoja – se luo vaarallisen ennakkotapauksen, jossa vasemmiston väkivalta ja poliittinen opportunismi kietoutuvat toisiinsa.

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) päätti olla poistamatta europarlamentaarikko Ilaria Salisin koskemattomuutta, mikä estää hänen joutumisensa oikeuteen Unkarissa.

Salisia syytetään osallisuudesta väkivaltaisiin Antifa-hyökkäyksiin Budapestissa, joissa useat sivulliset loukkaantuivat vakavasti. Salis itse kiistää pakoilevansa oikeutta ja väittää puolustavansa poliittista koskemattomuuttaan Orbánin hallinnon vainolta.

Antifan väkivaltainen Vasarajengi hyökkäsi Budapestin kaduilla brutaalisti satunnaisten ihmisten kimppuun vaatetuksen perusteella, olettaen näiden olevan ”natseja” (Unkari, 2023).

Äänestys päättyi täpärästi 13–12 Salisin hyväksi, ja päätöksen odotetaan vahvistuvan lokakuun täysistunnossa.

Italian varapääministeri Matteo Salvini kommentoi päätöstä sarkastisesti: ”Se joka rikkoo, ei maksa.” Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó puolestaan syytti EU:ta siitä, että se suojelee äärivasemmistolaisia aktivisteja ja lähettää vaarallisen viestin: ”Eurooppa on häpeän tilassa.”

Samalla JURI torjui Unkarin pyynnön poistaa koskemattomuus myös oppositiojohtaja Péter Magyarilta, joka on noussut merkittäväksi haastajaksi Viktor Orbánille vuoden 2026 vaaleja silmällä pitäen. Magyaria syytetään muun muassa puhelimen varastamisesta ja sen heittämisestä Tonavaan sekä kunnianloukkauksesta.

Kritiikkiä päätöksistä esitti muun muassa espanjalainen EPP-edustaja Adrián Vázquez Lázara, joka varoitti vaarallisesta ennakkotapauksesta: parlamentaarinen koskemattomuus ei saisi ulottua tekoihin, jotka on tehty ennen mandaattia.

Lähde: Remix News

