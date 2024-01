Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toiminnanjohtajan mukaan ”mikään ei voi estää maahanmuuttajia ylittämästä rajoja”

Frontexin toiminnanjohtaja Hans Leijtens ei usko, että muurit ja aidat auttavat pitämään maahanmuuttajat loitolla, vaan Euroopan unionin pitäisi pyrkiä estämään laitonta maahanmuuttoa luomalla enemmän laillisia reittejä unionin alueelle.

Toiminnanjohtajan mukaan ”rajat eivät pysty pysäyttämään Eurooppaan suuntautuvaa maahanmuuttoa, ja kampanjoijien tulisi pidättäytyä pinnallisesta pelottelusta ja hyväksyä, että maahanmuutto on todellisuutta.”

Toiminnanjohtaja Hans Leijtens sanoi saksalaisen Die Welt -sanomalehden haastattelussa, että ”mikään ei voi estää ihmisiä ylittämästä rajaa – ei mikään muuri, ei mikään aita, ei mikään meri, ei mikään joki”, ja vaati, että Euroopan komission on pyrittävä luomaan lisää laillisia reittejä unioniin, jotta valta saataisiin pois nykyisestä maahanmuuttomaailmasta hyötyviltä ihmissalakuljettajilta.

”Neljä askelta on tarpeen matkalla hyvään rajavalvontaan”, hän sanoi lehdelle. Hän vaati ensin, että maahanmuuttajien on ”vaikeampi” tulla maahan ”salakuljettajien avulla” tarjoamalla laillisia vaihtoehtoja.

”Toiseksi on lopetettava tämän asian pinnallinen käsittely ja pelottelu. Emme koskaan mene syvemmälle kuin keskustelemalla työntö- ja vetovaikutuksista. Maahanmuutto on kuitenkin todellisuutta”, Leijtens korosti.

Frontexin toiminnanjohtaja lisäsi, että Euroopan unionin on tehtävä kaikkensa ”tietääkseen, kuka ylittää rajamme”, ja että turvapaikkahakemukset on käsiteltävä tehokkaasti, ja kielteisen päätöksen saaneet on karkotettava.

Frontexia viime vuoden maaliskuusta lähtien johtanut alankomaalainen virkamies näytti olevan eri mieltä Unkarin ja Baltian maiden kaltaisten jäsenvaltioiden omaksumasta lähestymistavasta vahvistaa ulkorajojaan, mikä on merkittävästi hillinnyt laittoman maahanmuuton kulkua näiden maiden kautta.

Frontexin omien tietojen mukaan ne kaksi Eurooppaan johtavaa muuttoreittiä, joilla rajaturvallisuus on ollut kyseisten maiden hallitusten ensisijainen tavoite – Unkari, Puola ja Baltian maat – ovat ainoat reitit, joilla laittomat rajanylitykset ovat vähentyneet viime vuonna.

Länsi-Balkanin reitillä rajanylitykset vähenivät 31 prosenttia edellisvuodesta, kun taas itäisellä maarajalla Valko-Venäjältä Puolaan ja Liettuaan ja Venäjältä Latviaan tapahtuvat rajanylitykset vähenivät 12 prosenttia.

”Pullonkorkkia ei voi laittaa kiinni”

”Joskus teeskennellään, että pullonkorkki voidaan yksinkertaisesti laittaa kiinni, jolloin muuttoliike pysähtyy. Se on kuitenkin harhaluulo”, Leijtens väitti.

”Mikä minä olen tuomitsemaan maahanmuuttajia? Istun täällä toimistossani Varsovassa, voisin tietysti tehdä niin – mutta se olisi liian helppoa.”

”Tämä puhe ’ihmisten pysäyttämisestä’ ja ’rajojen sulkemisesta’ ei voi olla meidän viestimme jatkuvasti. Minun tehtäväni on luoda tasapaino tehokkaan rajavalvonnan ja perusoikeuksien noudattamisen välille”, hän lisäsi.

Lähde: Die Welt, Remix