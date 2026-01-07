Euroopan rajat vuotavat ja bussikuskit rikastuivat

Poliisin mukaan kyseessä on uusi ja hälyttävä ihmiskaupan muoto, jossa bussinkuljettajat hyödynsivät EU:n avoimia reittejä rikastuakseen.

Espanjan poliisi on pidättänyt Barcelonassa 15 kansainvälisten linja-autojen kuljettajaa, joita epäillään laittomien siirtolaisten kuljettamisesta Ranskan ja Espanjan välillä. Poliisin mukaan kyseessä on uusi ihmiskaupan muoto, jossa bussireittejä hyödynnettiin järjestelmällisesti rahallisen hyödyn vuoksi.

Maksu käteisellä – jopa 400 euroa matkasta

Siirtolaiset maksoivat kuljettajille 20–400 euroa päästäkseen bussiin ilman papereita, väärennetyillä lipuilla tai toisen henkilön nimissä ostetuilla matkalipuilla. Kuljettajat sulkivat silmänsä ja ottivat rahat vastaan. Poliisin mukaan osa kuskeista tienasi jopa 50 000 euroa vuodessa tällä keinolla.

Verkosto ulottui bussiyhtiöihin ja asemille

Tutkinnassa paljastui, että kuljettajat eivät toimineet yksin. Mukana oli välikäsiä, jotka operoivat bussiasemilla ja yhtiöiden ulkopuolella. He järjestivät maksut ja varmistivat, että siirtolaiset pääsivät busseihin ilman asiakirjoja. Verkosto ulottui myös yksityisiin kuljetusyrityksiin ja niiden apuhenkilöstöön.

Yhteisoperaatio Ranskan viranomaisten kanssa

Tutkinta alkoi keväällä 2025 ja johti laajoihin ratsioihin La Jonquerassa, Irúnissa, Madridissa, Barcelonassa ja Murciassa. Espanjan ja Ranskan viranomaiset tekivät yhteistyötä paljastaakseen verkoston, joka käytti hyväkseen EU:n sisäisiä reittejä siirtolaisten salakuljetukseen.

Katalonian turvattomuus kasvaa

Tapauksen taustalla on laajempi huoli Katalonian turvallisuudesta. Viime syksynä vuotanut poliisin nauhoite paljasti, että Torellón kaupungissa viranomaiset eivät kykene hallitsemaan väkivaltaisia siirtolaisryhmiä. Paikalliset poliisit kertoivat joutuvansa vetäytymään hälytystehtävistä, koska heitä pilkattiin ja uhattiin.

Espanjan hallitus jatkaa siirtolaisten siirtoja

Vaikka Frontexin mukaan nettomaahanmuutto Espanjaan väheni viime vuonna, hallitus jatkaa uusien tulijoiden vastaanottoa. Syyskuussa Espanja siirsi yli 600 marokkolaista alaikäistä Ceutasta mantereelle. Vuodesta 2018 lähtien maahan on tullut lähes 30 000 alaikäistä, joista vain 41 on palautettu kotimaahansa.

Huoli EU:n sisäisistä reiteistä

Tapaus osoittaa, että laittoman siirtolaisuuden ongelma ei rajoitu enää Välimeren ylityksiin. Nyt myös EU:n sisäiset maareitit ovat muuttuneet vilkkaiksi ihmiskaupan väyliksi, mikä tekee valvonnasta entistä vaikeampaa.

Lähde: Remix News

