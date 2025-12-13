Euroopan rajavalvonnan irvikuva: Libanonilaismies liikkui 28 eri henkilöllisyydellä, vaikka maahantulokielto oli voimassa

Saksan viranomaiset ottivat kiinni miehen, joka oli saanut turvapaikkaprosessissaan lopullisen hylkäyksen jo keväällä – silti hän matkusti vapaasti Euroopan sisällä 28 eri valehenkilöllisyydellä.

Saksan Aachenissa paljastui viikonloppuna tapaus, joka kuvaa karulla tavalla Euroopan sisäisen liikkuvuuden ja rajavalvonnan ongelmia. Paikallinen poliisi pysäytti 37‑vuotiaan libanonilaisen miehen, joka oli matkalla alueelle Belgian puolelta tulevalla aluejunalla. Rutiininomaiseksi tarkoitettu tarkastus johti nopeasti huomattavasti vakavampaan tilanteeseen.

Pysäytys yöjunassa – asiakirjat eivät täsmänneet

Aachener Zeitungin mukaan poliisipartio nousi junaan 6. joulukuuta noin kello 22.30. Mies esitti viranomaisille libanonilaisen passin sekä italialaisen oleskeluluvan. Jälkimmäinen osoittautui kuitenkin Schengen-alueella pätemättömäksi, mikä herätti poliisien epäilykset välittömästi.

Kun miehen henkilötietoja tutkittiin tarkemmin, tilanne sai yhä erikoisempia piirteitä.

28 valehenkilöllisyyttä – sama mies, eri nimet

Aachenin poliisin mukaan mies oli rekisteröity heidän järjestelmissään peräti 28 eri nimellä. Jokainen alias oli liitetty samaan henkilöön, mutta eri yhteyksissä ja eri aikoina. Tällainen identiteettien määrä on poikkeuksellinen jopa Saksan viranomaisille, jotka ovat viime vuosina raportoineet kasvavista ongelmista monihenkilöllisyyksien ja väärien asiakirjojen kanssa.

Aiemmin rikosepäilyjä – ja selkeä maahantulokielto

Poliisin mukaan mies ei ollut viranomaisille tuntematon. Hän oli aiemmin jäänyt kiinni useista Saksan huumausainelainsäädäntöön liittyvistä rikkomuksista. Lisäksi hänen turvapaikkaprosessinsa Saksassa oli saanut lopullisen hylkäyksen jo huhtikuussa 2025, minkä seurauksena hänelle oli määrätty maahantulo- ja oleskelukielto koko Saksan alueelle.

Tästä huolimatta hän onnistui matkustamaan Schengen-alueella ja ylittämään sisärajoja ilman, että kielto olisi pysäyttänyt häntä aiemmin.

Liittopoliisi otti miehen säilöön – uusi karkotus valmisteluun

Tapauksen paljastuttua Saksan liittovaltion poliisi otti miehen välittömästi säilöön. Viranomaiset valmistelevat nyt uutta maasta poistamista, joka pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti.

Tapaus nostaa jälleen esiin kysymyksen siitä, kuinka tehokkaasti EU:n sisärajat ja henkilöllisyysvalvonta toimivat tilanteessa, jossa yksi ja sama henkilö voi esiintyä kymmenillä eri nimillä ja liikkua maasta toiseen lähes esteettä.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: