Euroopan solidaarisuusjoukot ja solidaarisuusprojektit jalkautuvat Opetushallituksen tuella

Opetushallitus jakaa internet-sivuillaan tietoa Euroopan solidaarisuusjoukoista ja solidaarisuusprojekteista. Projektit jalkautuvat nyt maakuntiin.

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ovat tervetulleita kaikki 18-30 -vuotiaat nuoret sekä organisaatiot, jotka ”haluavat toimia solidaarisemman yhteiskunnan hyväksi”.

Solidaarisuusprojektit puolestaan ovat ”paikallista toimintaa, jolla tavoitellaan positiivista muutosta”. Opetushallituksen mukaan niissä on kuitenkin aina oltava mukana ”eurooppalainen ja kansainvälinen ulottuvuus, esimerkiksi maahanmuuttajanuorten kotoutuminen”.

Elokuun lopussa Paremmin Yhdessä ry järjesti Jyväskylän yliopistossa ideointitilaisuuden, jossa mietittäisiin teemoja, joiden alla EU:n solidaarisuusrahoitusta voitaisiin hakea Jyväskylässä.

Koska EU tai opetushallitus eivät aseta solidaarisuusprojekteille aiheita, tarkoitus oli ”lähteä ideoimaan uutta matalan kynnyksen kulttuuritapahtumaa tai järjestää toimintaa, joka edistää maahanmuuttajanuorten kotoutumista”.

Mitä tuo toiminta olisi – siitä päättäisivät mukaan tulevat nuoret annetuissa raameissa.

Solidaarisuusprojektissa on oltava vähintään 5 nuorta. Jos ryhmässä on mukana ulkopuolinen ohjaaja, tämän kuluihin haetaan tukea solidaarisuusprojektin hakemusvaiheessa. Ohjaajan korvaus maksetaan enintään 12 päivältä ja tuki on 214 euroa päivää kohden.

Solidaarisuusprojektille myönnettävä tuki kattaa myös projektin hallinnan 500 euroa/kuukausi sekä solidaarisuusprojektin toteuttamiseen liittyviä kuluja kuten suunnittelu, toteutus, arviointi ja viestintä.

Myös poikkeuksellisia kustannuksia katetaan. Nämä ovat ”enemmän tukea tarvitsevien nuorten osallistumisesta” aiheutuvia kustannuksia ja ne korvataan täysimääräisesti.

Kattoa solidaarisuusprojektien kustannuksille ei ole asetettu.

Solidaarisuusprojektien kustannukset katetaan Opetushallituksen kautta, mutta Jyväskylässä monikulttuurisia ja maahanmuuttajiin liittyviä hankkeita rahoitetaan myös veikkausvaroista.

Paremmin Yhdessä ry on vuosien 2018 ja 2020 välisenä aikana nostanut Jyväskylässä kaikkiaan 645 585 euroa STEA-avustuksia hankkeisiin, jotka ovat olleet monikulttuurisia ja liittyneet maahanmuuttajiin.