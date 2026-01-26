Kiina nousi maailman johtavaksi työstökoneviejäksi samalla kun Saksa ja muu Eurooppa kompuroivat omaan maahanmuuttopolitiikkaansa.

Kiina on hivuttautunut maailman teolliseksi suurvallaksi tavalla, joka romuttaa vuosikymmenten ajan lännessä toistetun mantran: ”talous kasvaa vain joukkomaahanmuutolla”. Todellisuudessa Peking rakentaa nousunsa omalla väellä, pitkäjänteisellä suunnittelulla ja teknisellä osaamisella – samalla kun Saksa ja muu Eurooppa kompuroivat omiin poliittisiin valintoihinsa.

Vuosi 2025 jäi historiaan hetkenä, jolloin Kiina nousi maailman johtavaksi työstökoneiden viejäksi. Saksalainen konepajateollisuus, joka oli aikanaan koko maan teollisen menestyksen kivijalka, on nyt jäänyt jälkeen – ja Kiinan markkinaosuus kasvaa vauhdilla. Samaan aikaan Euroopassa odotettu “maahanmuuton talousihme” on jäänyt syntymättä. Kiinassa ulkomaalaisia on vähemmän kuin yhdessä Saksan kaupungissa, mutta silti maa pyyhkii pöytää lähes kaikilla teollisuuden aloilla.

Kasvava ylivalta työstökoneissa

Kiina ei ole noussut sattumalta. Sen teollisuuspolitiikka on ollut vuosikymmeniä johdonmukaista ja aggressiivista. Saksan konevalmistajien liiton mukaan Kiina nappasi jo 21,6 % maailman työstökoneviennistä, kun Saksa putosi 16,7 %:iin. Saksalaisvienti romahti 10 %, Kiina kasvoi 18 %. Kiina ei enää kopioi – se rakentaa omiin järjestelmiinsä korkealaatuisia komponentteja ja nousee arvoketjussa ylöspäin.

Eurooppa lupasi maahanmuuton pelastavan – Kiina todistaa täysin päinvastaista

Lännessä poliittinen eliitti on vuosia vakuuttanut, että talous ja teollisuus kaatuvat ilman joukkomaahanmuuttoa. Table Median mukaan Kiinassa ulkomaalaisia on 845 000 koko 1,4 miljardin väestössä – vähemmän kuin pelkästään Berliinissä. Silti Kiina johtaa sähköautoissa, akuissa, tuulivoimassa, aurinkopaneeleissa, vetytaloudessa ja nyt myös työstökoneissa. Länsimaisten sijoittajien mukaan ero on niin suuri, ettei eurooppalaisiin startup-yrityksiin enää kannata edes sijoittaa.

Saksan teollinen kutistuminen kiihtyy

Saksan työstökonevalmistus supistui 8 % ja työpaikkoja katoaa. Kolmannes alan yrityksistä suunnittelee lisävähennyksiä. Samaan aikaan maa kärsii konkurssiaaltojen ennätystasosta, velkaantumisesta ja keskustelee eläkeiän nostamisesta 73 vuoteen. Kaupunkien talous on romahtamassa – ja poliittinen johto etsii syitä kaikkialta muualta kuin omista päätöksistään.

Kiina etenee kaikkialla: hinnalla, laadulla ja teknologialla

Kiina kasvattaa markkinaosuuttaan Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa. Kyse ei ole vain halvasta hinnasta – kiinalaiset tuotteet ovat monilla aloilla teknisesti edellä. Saksan asiantuntijat myöntävät, että tulevaisuuden ennusteet ovat “hataria”, kun taas Kiina jatkaa määrätietoista teollista nousuaan ilman joukkomaahanmuuttoa ja ilman lännen ideologisia painolasteja.

