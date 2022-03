Eurooppa on saamassa sotaa pakenevien ukrainalaisten siivellä uuden monikulttuurisen invaasion

Suomi myöntää muiden EU-maiden tavoin uuden direktiivin mukaista tilapäistä suojelua Venäjän hyökkäyksen takia Ukrainasta paenneille. Menetelmä on nopeampi ja helpompi kuin tavallinen turvapaikanhakuprosessi. Direktiivi on tarkoitettu vain Ukrainasta pakeneville, mutta ei tarvitse olla ukrainalainen hakeakseen tilapäistä suojelua.

Tämä suojeludirektiivi otettiin käyttöön entisen Jugoslavian sotien jälkeen 1990-luvulla, jolloin EU:n alueelle saapui satojahansia pakolaisia Balkanin maista. Se on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun turvapaikkahakemuksia on niin paljon, ettei maahanmuuttoviranomaiset pysty niitä käsittelemään. Tämä on ensimmäinen kerta kun EU aktivoi tämän niin sanotun tilapäisen suojelun direktiivin. Aktivointi tapahtui 3. maaliskuuta Euroopan sisäministeriön kokouksessa yksimielisesti.

Tilapäinen suojelu eroaa turvapaikan hakemisesta

Tilapäistä suojelua haetaan Suomessa poliisilta tai rajaviranomaiselta. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto myöntää tilapäisen suojelun oleskeluluvan. Direktiivin tarkoitus on mahdollistaa suojelun myöntäminen suuremmalle ryhmälle kerrallaan, ilman yksilöllistä harkintaa suojelun tarpeesta.

Direktiivi edellyttää, että jäsenvaltioiden on otettava yhteisvastuun periaatteen mukaisesti vastaan henkilöt, joille voidaan antaa tilapäistä suojelua. Siinä säädetään myös menettelystä henkilöiden siirtämiseksi tarvittaessa jäsenmaasta toiseen.

Helppoa ja nopeaa jopa passittomille

Tilapäistä suojelua saavat Ukrainan kansalaiset sekä kansainvälistä suojelua Ukrainassa saavat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jos he ovat asuneet Ukrainassa 24. helmikuuta 2022 tai sitä ennen. Ne, jotka oleskelevat lyhytaikaisesti Ukrainassa ja voivat palata turvallisesti kotimaahansa, eivät kuitenkaan ole tukikelpoisia. Tämä koskee yleensä ulkomaisia ​​opiskelijoita.

Mekanismi antaa Ukrainasta lähteneille henkilöille yhdenmukaiset oikeudet kaikkialla EU:ssa. Näitä oikeuksia ovat muun muassa oleskeluoikeus, pääsy työmarkkinoille ja asunnon saaminen, lääkinnällinen apu ja lasten pääsy koulutukseen. Hänellä on myös oikeus perheenyhdistämiseen, edellyttäen että toimeentulo on turvattu.

EU:n neuvoston päätöksen mukaan tilapäisen suojelun oleskelulupia voidaan myöntää 4.3.2023 asti, mutta EU voi tarvittaessa pidentää ajanjaksoa.

Päätökseen sisältyy myös rajatarkastusten väliaikaista lieventämistä, jotta Ukrainasta tulevat ihmiset voivat tulla EU:hun, vaikka heillä ei olisi voimassa olevaa passia tai viisumia. Rajaviranomaisia on ohjeistettu , että kaikki pitää päästää läpi.

Suomen ja koko muun Euroopan ehtymätön empatia ukrainalaisia sotaa pakenevia kohtaan jättää varjoonsa totuuden monikulttuurisesta invaasiosta, joka on nähtävissä muun muassa tuoreissa kuvissa Ukrainan rajalta, ja joka saattaa olla vuoden 2015 tapahtumia paljon mittavampi.

Lähteet: Infomigrants.net, Suomen valtioneuvosto, Eurooppa-neuvosto