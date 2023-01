Eurooppaan suuntautuva laiton maahanmuutto kasvoi 64 prosenttia ja saavutti huippulukeman vuonna 2022

Yli 80 prosenttia laittomista maahanmuuttajista oli aikuisia miehiä.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin tuoreimpien tietojen mukaan vuonna 2022 Euroopan unioniin tehtiin noin 330 000 laitonta rajanylitystä, mikä on korkein luku sitten vuoden 2016 siirtolaiskriisin ja 64 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Länsi-Balkanin siirtolaisreitti, jonka kautta siirtolaiset kulkevat Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbian kautta Euroopan unionin ulkorajalle Unkariin, ohitti Keski-Välimeren reitin laittomien siirtolaisten eniten käyttämänä reittinä. Viime vuonna reittiä käytti yli 145 000 laitonta siirtolaista, mikä on 136 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

Tätä reittiä käyttäneet siirtolaiset olivat viime vuonna yleisimmin Syyriasta, Afganistanista, Turkista ja Tunisiasta.

Kroatian jäsenyys Euroopan unionin rajattomassa Schengen-alueessa, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2023, johtaa väistämättä suurempiin haasteisiin tällä alueella, mikä pidentää EU:n ulkorajan pituutta huomattavasti.

Kaikkiaan 102 529 siirtolaista havaittiin pyrkivän ylittämään EU:n rajan Keski-Välimeren alueella Italiaan, mikä on 51 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Yleisimmin tällä reitillä raportoitiin liikkuvan Egyptistä, Tunisiasta, Bangladeshista ja Syyriasta tulevia siirtolaisia.

Itäinen Välimeri oli laittomien siirtolaisten kolmanneksi käytetyin reitti, ja ensisijaisesti he matkustivat Turkin kautta Kreikkaan. Tätä reittiä kulki viime vuonna lähes 43 000, pääasiassa syyrialaisia, afganistanilaisia, nigerialaisia ja kongolaisia, mikä on 108 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

Kolmella muulla Frontexin vahvistamalla nimetyllä reitillä raportoitiin toiminnan vähenemisestä. Läntisellä Välimeren reitillä Espanjaan saapui 14 582 laitonta siirtolaista, mikä on 21 prosenttia vähemmän, läntisellä Afrikan reitillä Espanjan Kanariansaarille 15 462 laitonta rajanylitystä, mikä on 31 prosenttia vähemmän, ja itäisellä maarajalla Puolaan, Liettuaan ja Latviaan saapui 6 127 laitonta siirtolaista, mikä on 25 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

Schengen-alueelta Britanniaan suuntautuvissa maastapoistumisissa kirjattiin 37 prosentin kasvu, ja näissä tapauksissa havaittiin 71 081 laitonta siirtolaista.

Frontex vahvisti, että 13 miljoonaa ukrainalaispakolaista, jotka saapuivat EU:n maaulkorajojen kautta 24. helmikuuta ja vuoden lopun välisenä aikana, eivät sisälly lukuihin.

Yli 80 prosenttia havaituista laittomista siirtolaisista oli aikuisia miehiä.

”Naisten osuus oli alle joka kymmenes havaituista, kun taas ilmoitettujen alaikäisten osuus laski hieman, noin 9 prosenttiin kaikista havaituista”, Frontex totesi tiedotteessa perjantaina.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto korosti, että luvut perustuvat alustaviin lukuihin, ja myönsi, että ”lopulliset luvut voivat olla suurempia viivästyneiden ilmoitusten vuoksi”.

Tilastot laittomista rajanylityksistä ovat erillään eri puolilla Eurooppaa tehtyjen turvapaikkahakemusten määrästä, mikä antaa ehkä perustellumman kuvan maanosaa koettelevasta kriisistä.

EU:n turvapaikkaviraston päällikön Nina Gregorin mukaan EU:ssa jätettiin viime vuoden tammikuun ja lokakuun välisenä aikana lähes 790 000 turvapaikkahakemusta. Määrä on 54 prosenttia suurempi kuin vuonna 2021 samaan aikaan, eikä siihen sisälly ukrainalaisille myönnettyä tilapäistä suojelua.

”On melko selvää, että hakemusten määrän kasvu jatkuu lähitulevaisuudessa”, Gregori sanoi joulukuussa. ”Vuoden loppukuukausina turvapaikkahakemuksia jätettiin kuukausittain yli 100 000 kappaletta,” hän arvioi.

Lähde: Remix, Frontex