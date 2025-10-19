Eurooppalaiset voivat paeta monikulttuurisuutta ja sananvapauden rajoituksia Yhdysvaltoihin

Trumpin hallinto haluaa karsia pakolaiskiintiöt minimiin ja avata ovet niille, jotka voivat aidosti sulautua amerikkalaiseen kulttuuriin. Eurooppalaiset kansallismieliset nousevat etusijalle.

Yhdysvaltain pakolaispolitiikka on saamassa uuden suunnan. Trumpin hallinto valmistelee uudistusta, joka leikkaisi pakolaisohjelman minimiin ja suuntaisi sen uudelle kohderyhmälle: englanninkielisille, valkoisille eteläafrikkalaisille ja eurooppalaisille, jotka vastustavat maahanmuuttoa ja puolustavat kansallismielisiä arvoja.

Suunnitelmat esiteltiin Valkoiselle talolle keväällä ja kesällä ulko- ja sisäministeriön virkamiesten toimesta. Taustalla on presidentin määräys selvittää, palveleeko pakolaisten uudelleensijoittaminen enää Yhdysvaltain kansallista etua.

New York Timesin mukaan ehdotuksissa ei ole asetettu aikarajaa, mutta mikään ei ole poissuljettu. Uudistus painottaisi hakijoiden kykyä sopeutua amerikkalaiseen kulttuuriin – mukaan lukien historian ja arvojen opiskelu sekä kulttuuristen normien kunnioitus.

Trumpille suositellaan erityisesti eurooppalaisten priorisointia, jos he ovat joutuneet verkkosensuurin tai poliittisen vainon kohteeksi esimerkiksi kritisoituaan massamaahanmuuttoa tai tukeneet kansallismielisiä puolueita. Hallinto seuraa Euroopan tilannetta arvioidakseen, kuka voisi saada pakolaisstatuksen.

Monikulttuurisuus murentaa yhteiskuntaa – Trumpin linja tiukkenee

Trump on jo ottanut käyttöön osan ehdotuksista: pakolaiskiintiöitä on leikattu ja valkoiset afrikaanerit Etelä-Afrikasta saavat etusijan, jos he kokevat rasistista vainoa.

Trumpille toimitettujen asiakirjojen mukaan Yhdysvaltain pakolaispolitiikka on johtanut liialliseen monimuotoisuuteen, mikä on heikentänyt yhteiskunnallista yhtenäisyyttä – demokratian peruspilaria. Siksi maa tulisi avata vain niille, jotka voivat aidosti sulautua amerikkalaiseen yhteiskuntaan.

Ei enää keskittymiä – pakolaisille rajat ja reunaehdot

Lisäehdotuksissa esitetään rajoituksia pakolaisten sijoittamiselle alueille, joilla on jo runsaasti maahanmuuttajia. Tavoitteena on estää ”ei-syntyperäisten kansalaisten keskittymien” muodostuminen ja edistää sopeutumista.

Ulkoministeriön tiedottaja Thomas Pigott tiivistää hallinnon linjan: amerikkalaisten etu menee kaiken muun edelle – ilman anteeksipyyntöä.

Joe Bidenin hallinto asetti pakolaiskiintiöksi 125 000 henkilöä vuodessa. Trumpin suunnitelmissa luku putoaisi 7 500:aan.

Lähde: Samnytt

