Eurooppalaisissa lomakohteissa rapsahtaa nyt sakkoja uima-asujen käyttämisestä rannan ulkopuolella

Rantalomakohteet Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Kroatiassa ottavat käyttöön tiukempia pukeutumissääntöjä.

Ranskalainen merenrantakaupunki Les Sables d’Olonne ryhtyy tiukempiin toimiin uima-asuissa rannalla vaeltelevien turistien kanssa.

”Nyt pidättyvyyttä, kiitos!” oli kaupungin pormestari Yannick Moreau’n sosiaalisessa mediassa esittämä vetoomus pääasiassa ranskalaisista turisteista koostuville joukoille, jotka vierailevat kaupungissa joka kesä.

Pormestari Moreau kertoi New York Timesille , tästä pukeutumiskäyttäytymisestä on tullut yhä yleisempää: vierailijat lähtevät rannalta ja kävelevät toreilla, ruokakaupoissa ja ravintoloissa yllään pelkät uima-asut ja miehet usein yläosattomina ilman paitaa. Pormestarin ”mitta on nyt täyttynyt”.

”Jos menet torille ostamaan hedelmiä, vihanneksia tai lihaa, et voi olla puolialasti ja hiuksia putoilee vihannesten päälle.”

”En tiedä, onko heidän tavoitteenaan esitellä lihaksikkaita vartaloitaan, vai haluavatko he ruskettua nopeammin tuhlaamatta tuntikaupalla aikaa auringonottoon”, Moreau pohti.

Heinäkuussa viranomaiset sakottivat kymmentä ranskalaista turistia.

Summat nousivat jopa 150 euroon. Tämä on suurin tästä rikkomuksesta määrättyjen sakkojen määrä heinäkuussa sitten vuoden 2020, jolloin asetus otettiin käyttöön.

Turhautumisestaan huolimatta Moreau oli toiveikas, että hänen kampanjansa julkisuus auttaisi tekemään kaupungista suositumman kohteen kansainvälisten vierailijoiden keskuudessa.

Pukeutumissääntöjä on käytössä myös Espanjassa, Italiassa sekä Kroatiassa

Myös joissakin Espanjan osissa uima-asun käyttäminen rantakaduilla on jopa kielletty, ja sakot voivat nousta satoihin euroihin. Málagan matkailutoimisto muistutti tällä viikolla turisteja sosiaalisessa mediassa ”siveellisestä pukeutumisesta”.

Italian alueilla, kuten Sorrentossa, turisteja voidaan myös sakottaa ankarasti yläosattomissa kävelystä.

Dubrovnikissa, Kroatiassa, jo vuonna 2018 viranomaiset antoivat ilmoituksen, joka kieltää turisteja vaeltelemasta kaupungissa pelkissä uima-asuissa.

Lähde: New York Times

