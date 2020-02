Eurooppaministeri Tuppurainen Halla-ahon kysymykseen Suomen EU-jäsenmaksujen kasvamisesta: ”Eurooppalaisen yhteistyön hyötyjä ei voida mitata euroissa”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi hallituksen kyselytunnilla perussuomalaisten onnittelevan itsenäistä Britanniaa ja toivovan, että historiallinen tapahtuma toimii herätyksenä kiihkeimmille liittovaltion kannattajille.

Britannian ero Euroopan Unionista toteutui viikko sitten. Jussi Halla-aho muistutti Britannian olleen EU:n toiseksi suurin nettomaksaja.

– Kun se poistuu, tämä heijastuu luonnollisesti jäljelle jäävien nettomaksajien asemaan, edellyttäen, että EU-budjetin menopuolta ei karsita ankaralla kädellä, Halla-aho totesi.

EU-komissio on esittänyt budjetin kasvattamista 1,11 prosenttiin bruttokansantulosta. Useat pienet nettomaksajamaat, kuten Alankomaat, Ruotsi ja Itävalta, ovat suhtautuneet tähän nihkeästi.

– Mikä on punavihreän hallituksen kanta? Hyväksyykö se Suomen nettomaksuosuuden pysyvän kasvattamisen Brexitin myötä vai kannattaako se menojen karsimista. Ja jos kyllä, niin mistä? Halla-aho tiedusteli.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) myönsi, että Brexitillä on vaikutus EU:n rahoitukseen ja Suomi säilyy jatkossakin Euroopan unionin nettomaksajien joukossa.

– Kyllä Brexitillä on vaikutuksensa Unionin rahoitukseen … On selvää, että Suomi yhtenä varakkaana maana on nettomaksajamaiden joukossa, eurooppaministeri Tuppurainen totesi.

Halla-aho muistutti Euroopan Unionin luonteen muuttuneen merkittävästi Suomen jäsenyyden alkamisen jälkeen vuonna 1995, jolloin EU koostui pääosin maista, jotka olivat yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen osalta samankaltaisella tasolla.

– Mukaan on tullut vähemmän kehittyneitä maita ja EU:n menot ovat kasvaneet. Samalla nettosaajien painoarvo menoja koskevassa päätöksenteossa on kasvanut. Pukit ovat kaalimaan vartijoina, kuten sanotaan.

Ministeri Tuppuraisen mukaan eurooppalaisen yhteistyön hyödyt ovat ensisijaisesti arvoja sekä seikkoja ”joita ei voida mitata euroissa”. Uusia Euroopan unionin ehdokasmaita ovat Pohjois-Makedonia ja Albania, joiden kanssa neuvotteleminen ei Tuppuraisen mukaan tarkoita näiden jäsenyyksien automaattista hyväksymistä.

– Tiukoilla kriteereillä mennään ja neuvotteluja saatetaan käydä jopa vuosia, Tuppurainen paljasti.