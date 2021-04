Eurooppaministeri Tuppurainen haluaa EU-alueen velkaantumista jotta äärioikeisto ei nouse valtaan

Tytti Tuppurainen (sd.) puolustaa EU-elvytyspakettia ja velanottoa.

Iltalehti kertoo eurooppaministeriTytti Tuppuraisen uskovan, että voimakkaalla velkaelvytyksellä voidaan estää koronapandemian kirittämää talouskriisiä aiheuttamasta massatyöttömyyttä.

Viime vuonna Suomi otti uutta velkaa yli 18 miljardia euroa. Tuppurainen ei näe asiassa ongelmaa. Hän muistuttaa talouspolitiikaltaan vasemmistolaisen kansallissosialistisen puolueen valtaannoususta Saksassa ja kertoo sen johtuneen siitä, että ”työttömyyden annettiin kasvaa”.

Tuppurainen haluaakin voimakkaalla velkaelvytyksellä välttää lähes 100 vuotta vanhat tapahtumat.

–Nyt ei pidä pelätä elvytystä, vaan hyväksyä valtioiden velan kasvu, Tuppurainen perustelee.

750 miljardin EU-elvytyspakettia ja EU-maiden yhteisesti koordinoitua elvytystä puolestaan tarvitaan, jotta ”hyöty ei valuisi Suomesta ulkomaille”, uskoo Tuppurainen.

Taloussanomien mukaan EU-elvytyspaketista suurin osa on kuitenkin menossa jäsenmaille, joiden talous ja työllisyys olivat jo ennestään huonolla tolalla. Lisäksi suurin osa paketista on tarkoitus käyttää aivan muualle kuin koronakriisin aiheuttamiin talousvahinkoihin. Suomen kannalta tilanteen tekee erityisen huonoksi se, että Suomi on yksi elvytysrahaston nettomaksajista, eikä sen talous juurikaan hyödy tulonsiirroista.

Tuppurainen on aiemminkin herättänyt ihmetystä lausunnoillaan EU-elvytyspaketista. Kun kävi ilmi, että Suomen osuus elvytyspaketista pienenee entisestään, Tuppurainen totesi, että juuri näin pitikin käydä.

Lähteet Iltalehti, Taloussanomat.