Europarlamentaarikko Hakkarainen: EU:n koronapaketti vie liittovaltioon

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen pitää EU-komission esitystä koronaelpymisrahastosta pähkähulluna.

Teuvo Hakkarainen sanoo, ettei Suomen pidä osallistua 750:n miljardin koronapakettiin ollenkaan.

– Mukaan lähteminen tuo Suomelle miljardien eurojen lisävastuut ja laskut. Tämähän on jo aiemminkin nähty, miten esimerkiksi Kreikka on kyllä hanakasti vastaanottamassa jaossa olevia euroja, mutta kun takaisinmaksun aika tulee, niin hiljaista on.

Hakkaraisen huolena on, että EU:sta on kovaa vauhtia tulossa tulonsiirtounioni, jossa taloudeltaan heikompia maita tuetaan loputtomiin muiden toimesta. Kreikka ja muut Etelä-Euroopan maat, joille suurin osa tuesta suuntautuisi, ovat iät ajat hoitaneet talouttaan holtittomasti ja koronalla tässä on vain vähän tekemistä.

-Jo nyt Etelä-Eurooppa on reagoinut tulevaan rahasateeseen lupailemalla kansalaisilleen veronkevennyksiä ja kansalaispalkkoja. Kiltti ja tunnollinen Suomi ja samalla raskaasti verotettu suomalainen sen sijaan joutuisi jo nykyisillä EU-sitoumuksilla kassakriisiin, mikäli ne tulisivat yhtäkkiä maksuun. On täysin vastuutonta ottaa lisää velkavastuita muilta, kun Suomi itsekin elää velaksi, korostaa Hakkarainen.

Elvytyspaketti pitää hyväksyä yksimielisesti eli Suomi voi sen halutessaan kaataa.

-Miksei Suomi asettunut Itävallan, Hollannin ja muiden Pohjoismaiden kanssa samaan kriittiseen rintamaan esitystä vastaan? Nämä maat saattavat saada jäsenmaksualennuksia kiitokseksi tuestaan. Suomi ei ole saamassa mitään, kun ei koskaan pyydäkään mitään, Hakkarainen muistuttaa.

Hän toteaa, että koronan varjolla EU:n hulvaton rahanjako on karkaamassa kokonaan käsistä. Massiivisia pelastuspaketteja tulee kuin liukuhihnalta ja kun kassan pohja jossain vaiheessa väkisinkin häämöttää, pitää sitä jotenkin paikata.

– Koronaelvytykseen annettaisiin EU:lle verotusoikeus, esimerkiksi digiveroa kaavaillaan, ja tietenkin lisää ympäristöveroja. Vastustan EU:n verotusoikeutta jyrkästi, sillä se siirtäisi viimeisetkin vallan rippeet pois jäsenvaltioilta. Nämä ovat harppauksia kohti liittovaltiota. Liittovaltio ei toisi Suomelle mitään lisäarvoa, mutta veisi kalliisti hankitun itsenäisyytemme Brysselin ytimiin.