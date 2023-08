Europarlamentaarikko: Pandemia totalitaarisen globalismin koetinkivi?

”Koko tämä hulluus, tämä niin sanottu pandemia, oli vain testipallo. Jättimäinen testipallo. Kysykää, mitä varten? Nähdäkseen kuinka pitkälle he voisivat mennä, nähdäkseen tarkalleen mitä heidän pitäisi tehdä saadakseen vapaat yksilöt vapaassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa suostumaan siihen, että heidät pakotetaan tottelemaan”, Christine Anderson sanoi.

Hän esitteli globalistien suunnitelman, jonka tarkoituksena on heikentää kansallista itsemääräämisoikeutta ja identiteettiä sekä korvata se maailmanvallalla, joka sanelee ihmisten oikeudet.

”Lopullisena tavoitteena on muuttaa vapaat ja demokraattiset yhteiskuntamme totalitaarisiksi yhteiskunniksi. Heidän tavoitteenaan on riistää meiltä jokaiselta perusoikeudet, vapaus, demokratia ja oikeusvaltio. He haluavat päästä eroon kaikesta tästä.”

”Koko ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan ollut poliittista eliittiä, joka olisi ollut huolissaan tavallisten ihmisten hyvinvoinnista, eikä se tilanne ole erilainen nytkään… Jumalan tähden, lopettakaa totteleminen. Alkakaa kapinoida. He haluavat saada teidät, jos ette ryhdy vastarintaan”, hän lisäsi.

German MEP, Christine Anderson: The so-called ”pandemic” was a beta test—conducted by unelected globalists—to see how easy it would be to seize totalitarian control, under the pretext of a global ”emergency”.

”The goal, ultimately, is to transform our free and democratic… pic.twitter.com/wPe240kI7C

