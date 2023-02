EU:ssa rekisteröity lähes miljoona turvapaikanhakijaa vuonna 2022

Viimeisimmät tiedot turvapaikkahakemuksista osoittavat, miten EU epäonnistuu rajojensa suojelussa.

Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) mukaan lähes miljoona maahanmuuttajaa haki turvapaikkaa Euroopasta vuonna 2022, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2016.

Keskiviikkona julkaistut luvut korostavat Euroopan kasvavaa kyvyttömyyttä suojella ulkorajojaan. Pääasiassa syyrialaisten ja afganistanilaisten jättämät hakemukset lisääntyivät EUAA:n tietojen mukaan yli 50 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Virasto toteaa, että kasvu johtuu ”osittain Covid-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten poistamisesta”, mutta se mainitsee myös elintarvikepulan ja maailmanlaajuiset konfliktit.

EU-maihin saapui myös 4 miljoonaa ukrainalaispakolaista vuonna 2022

Luku 966 000 ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Tämän luvun lisäksi 4 miljoonaa ukrainalaista on saapunut EU-maihin vuonna 2022, mutta tämän ryhmän ei koskaan tarvinnut jättää turvapaikkahakemusta, koska heille myönnetään automaattisesti tilapäistä suojelua.

Syyrialaiset olivat kärjessä 132 000 hakemuksella, afganistanilaiset olivat toisena 129 000 hakemuksella ja turkkilaiset kolmantena 55 000 hakemuksella. Tietojen mukaan myös eteläamerikkalaiset saapuvat Eurooppaan kasvavassa määrin: venezuelalaiset tekivät 51 000 hakemusta ja kolumbialaiset 43 000 hakemusta. Nämä ryhmät eivät tarvitse viisumia päästäkseen EU:n alueelle, ja ne jättivät kolme kertaa enemmän hakemuksia kuin vuonna 2021.

Maanosan meneillään olevasta väestörakenteen muutoksesta huolestuneet eurooppalaiset ovat osoittaneet mieltään massamaahanmuuttoa vastaan Irlannin kaltaisissa maissa, ja maahanmuuttovastaiset puolueet ovat kasvattaneet suosiotaan esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa ja Itävallassa.

Vaikka monet eurooppalaiset eivät ehkä olekaan tietoisia tarkoista tiedoista, monet ovat nähneet, miten massamaahanmuutto on muuttanut heidän kaupunkejaan viime vuosina, ja myös poliitikot ovat panneet tämän merkille. Itävallan liittokansleri Karl Nehammer totesi viime vuonna: ”Laiton maahanmuutto rasittaa Itävaltaa tällä hetkellä voimakkaasti. Meidän osuutemme Euroopassa on suhteettoman suuri. EU:n maahanmuuttopolitiikka on epäonnistunut. Euroopan unionin ulkorajoja ei edelleenkään suojella vahvasti, ja ongelman todellisuus sivuutetaan.”

Tämän vuoden helmikuussa Nehammer totesi, että hänen maansa oli vuonna 2022 ottanut vastaan ennätykselliset 100 000 maahanmuuttajaa, joista kolme neljäsosaa ei ollut koskaan rekisteröitynyt EU:hun tai muuhun Schengen-maahan ennen saapumistaan. Hänen mukaansa tämä oli ”valtava turvallisuusongelma koko Euroopan unionille”.

Hän on vain yksi monista poliitikoista, jotka moittivat Euroopan maahanmuutto- ja rajaturvallisuuspolitiikkaa. Unkarin hallitus ilmoitti juuri tällä viikolla jatkavansa laittomaan maahanmuuttoon liittyviä hätätilan kriisinhallintasääntöjä vielä kuudella kuukaudella.

Vaikka Eurooppaan saapuvien ulkomaalaisten määrä on valtava, EUAA:n tiedot osoittavat myös muita huolestuttavia lukuja massamaahanmuuttoa vastustavien kannalta. EU esimerkiksi myönsi pakolaisstatuksen 40 prosentille ensikertalaisista hakijoista, mikä on suurin määrä viiteen vuoteen.

Pakolaisstatuksen myöntämisprosentti on erityisen korkea syyrialaisten kohdalla (94 prosenttia), kun taas valkovenäläisten osuus on toinen (88 prosenttia). Myös muiden ryhmien, kuten eritrealaisten ja jemeniläisten, hyväksymisprosentti oli korkea, 84 prosenttia kummallakin. Muut ulkomaalaiset eivät olleet yhtä onnekkaita: Intiasta, Moldovasta, Pohjois-Makedoniasta ja Vietnamista kotoisin olevat saivat pakolaisaseman 1 prosentissa tapauksista, kun taas Tunisiasta ja Bosnia-Hertsegovinasta kotoisin olevat saivat pakolaisaseman 2 prosentissa tapauksista ja Venezuelasta, Serbiasta ja Nepalista kotoisin olevat hakijat 3 prosentissa tapauksista.

