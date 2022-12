Eutanasia parannuskeinoksi masennukseen – Kanada laajentaa avustettua itsemurhaa koskevat lait koskemaan myös mielenterveyspotilaita

”Kanadassa eutanasiasta on tulossa pysyvä osa psykiatrista hoitoa, jossa kuolema päivystää kuin piika”, kirjoittaa Grzegorz Górny wPolityce.pl verkkomediassa.

Ensi vuoden maaliskuussa Kanadassa otetaan käyttöön uusi laki, jonka mukaan psykiatrisesti sairaat ihmiset voivat valita eutanasian. Jos potilas kokee mielentilansa sietämättömäksi, tarvitaan vain kaksi lääkäriä laillistamaan tappavan lääkecocktailin käyttö.

Tämä on vain seuraava vaihe prosessissa, joka alkoi vuonna 2016, kun Kanadan parlamentti hyväksyi kuoleman lääkinnällistä avustamista koskevan MAID-lain (Medical Assistance in Dying, suom. maid on piika, palvelija), joka käytännössä laillisti eutanasian. Niinpä ”piiasta” tuli sana, joka on synonyymi kuoleman toivomiselle.

Lakia oli tarkoitus soveltaa vain parantumattomiin sairauksiin tai ihmisiin, joiden terveydentilan vuoksi kuolema oli lähellä. Lain ensimmäisenä toimintavuonna hieman yli 1 000 ihmistä, pääasiassa syöpää sairastavaa, saatettiin tällä tavoin kuolemaan.

Vuonna 2021 lakia muutettiin siten, että se kattaa myös muut sairaudet, joita potilaat pitivät ”sietämättöminä”. Tämän seurauksena tällä tavoin laillistettujen kuolemantapausten määrä nousi yli 10 000:een, mikä oli yli 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Nyt maaliskuussa 2023 Kanadan laki sallii psykiatristen potilaiden eutanasian. Toronton oikeustieteen professorin Trudo Lemmensin mukaan tämä tarkoittaa, että itsemurhasta tulee olennaisesti tapa hoitaa psykiatrisia sairauksia. Se avaa mahdollisuuden, että kroonisesta masennuksesta kärsivä ja apua hakeva henkilö voi huomata terapeutin suosittelevan kuolemaa ulospääsykeinona.

Vammaistyön asiantuntijan Gus Alevioun mukaan lain kirjoitustapa voi johtaa siihen, että eutanasiassa hoidetaan paitsi masennusta myös traumaperäistä stressihäiriötä, autismia, ADHD:tä, bulimiaa, anoreksiaa ja riippuvuutta.

Viime aikoihin asti tällaisiin tilanteisiin on viitattu vain scifi-kirjallisuudessa, jossa kuvataan totalitaaristen dystopioiden sosiaalista suunnittelua. Nykyään tästä dystopiasta on tulossa todellisuutta.

Lähde: Remix