EVA-tutkimus: Suomalaiset luottavat taas politiikkaan

Hallitus ja eduskunta ovat kasvattaneet eniten luottamustaan vuodesta 2018, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Eniten suomalaiset kuitenkin luottavat poliisiin, tasavallan presidenttiin ja terveydenhuoltojärjestelmään.

EVA selvitti Arvo- ja asennetutkimuksessaan, kuinka koronakriisi on vaikuttanut luottamukseen, jota suomalaiset tuntevat 30 erilaista yhteiskunnassa vaikuttavaa tahoa tai toimijaa kohtaan. Luottamuksen muutosta tarkasteltiin suhteessa vuoden 2018 mittaukseen.

Kansalaisista 85 prosenttia luottaa poliisiin, 84 prosenttia presidenttiin ja 81 prosenttia terveydenhuoltojärjestelmään.

Yli puolet suomalaisista luottaa hallitukseen ja eduskuntaan. Verrattuna vuonna 2018 tehtyyn tutkimukseen luottamus hallitukseen on kasvanut 33 prosenttiyksikköä ja luottamus eduskuntaan 17 prosenttiyksikköä. Poikkeuksellisesta luottamuksen vahvistumisesta huolimatta hallitus ja eduskunta eivät yllä luottamuspuntarin kärkikymmenikköön.

– Muutos on suuri, eikä se mahdu tavanomaisen asennevaihtelun piiriin. Koronaviruksen aiheuttaman yhteisen uhan torjumiseksi kansa on poikkeuksellisen yksituumainen. Ilmiötä kutsutaan lipun ympärille kokoontumiseksi ja siitä on havaittu koronakriisin yhteydessä merkkejä myös muissa maissa, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Yhdysvaltalainen valtiotieteilijä John Mueller havaitsi tutkimuksessaan niin sanotun rally ’round the flag -ilmiön (lipun ympärille kokoontuminen) jo 1970-luvulla. Muellerin mukaan Yhdysvaltain presidenttien suosio on kasvanut kriiseissä.

Suomalaiset suhtautuvat lähes varauksettoman myönteisesti hallituksen toimiin koronakriisissä. Yhdeksän kymmenestä (89 %) antaa toimille täyden tukensa. Hallituksen toimia kritisoivien osuus on hyvin pieni (6 %).

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä.