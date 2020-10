Facebook ja Twitter sensuroivat presidenttiehdokas Joe Bidenin korruptiosta kertovat uutiset

Keskiviikkona New York Post kertoi Hunter Bidenin ja hänen isänsä, demokraattien presidenttiehdokas Joe Bidenin liiketoimista Ukrainassa. Uutisen jakaminen kuitenkin osoittautui mahdottomaksi sosiaalisessa mediassa.

New York Postin tiedot ovat peräisin tietokoneelta, joka toimitettiin huoltoon vuonna 2019 mutta jota ei koskaan haettu takaisin. Koneelta löytyneen tietojen mukaan Hunter Biden esitteli isänsä Joe Bidenin ukrainalaisen energiayhtiön johdolle alle vuosi ennen kuin Joe Biden painosti maan valtion virkamiehiä erottamaan samaa yritystä tutkivan syyttäjän.

Vuonna 2014 energiayhtiön johdossa istuneelle Hunter Bidenille lähetetyssä sähköpostissa yhtiön yksi johtohenkilö kysyy, voisiko Biden käyttää vaikutusvaltaansa yhtiön hyväksi. Koneelta löytyneessä materiaalissa on myös videoita Hunter Bidenistä seksiaktissa ja käyttämässä huumeita.

New York Postin mukaan FBI takavarikoi koneen jo joulukuussa 2019, kun huoltoliikkeen omistaja oli varoittanut heitä. Ennen koneen luovuttamista omistaja luultavasti loi tietokoneen datoista kopion, jonka hän sittemmin luovutti Robert Costellolle, New Yorkin entisen pormestarin Rudy Giulianin asianajajalle. Costellon sanotaan luovuttaneen tiedot New York Postille.

New York Postin artikkeli on herättänyt laajaa kiinnostusta, mutta sen jakaminen Facebookissa ja Twitterissä on osoittautunut mahdottomaksi.

– Tämä on isojen teknologiayritysten vallankaappaus. Tämä on digitaalista sisällissotaa. New York Post on yksi maan suurimmista sanomalehdistä, ja minä, päätoimittaja, en voi postata juttuja, jotka kertovat presidenttiehdokas Bidenin korruptiosta, New York Postin päätoimittaja Sohrab Ahmari twiittasi.