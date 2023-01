Facebook poistaa enemmän ”antisemitististä sisältöä” kuin mikään muu sosiaalisen median palvelu

Juutalaistaustaisen Mark Zuckerbergin perustama Facebook oli FOA:n laatiman listan kärjessä, kun se poisti ”antisemitististä sisältöä” alustaltaan. Gab ja Telegram sen sijaan olivat listan häntäpäässä, Jerusalem Postin artikkelin mukaan.

Fighting Online Antisemitism (FOA) -järjestön laatimassa vertailussa Facebookin todettiin poistaneen eniten ”antisemitististä sisältöä” muiden sosiaalisen median kanavien vertailussa.

Mark Zuckerbergin nykyisen pörssiyhtiö Metan omistama Facebook on poistanut 35 prosenttia kaikesta ”antisemitistisestä sisällöstä” vuonna 2022, jonka FOA on ilmoittanut alustalle. Tämä on merkittävä lisäys vuodesta 2021, jolloin se poisti vain 23 prosenttia raportoidusta sisällöstä.

Facebookin lisäksi Meta omistaa kuitenkin myös Instagramin, joka myös poisti merkittävän määrän ”antisemitististä sisältöä”. Kaiken kaikkiaan Meta poisti noin 52 prosenttia kaikesta raportoidusta sisällöstä.

Facebookin muita meriittejä

Zuckerberg oli 10. huhtikuuta 2018 ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain kongressin kuultavana koskien Facebookin tietovuotoja. Cambridge Analytican entinen työntekijä paljasti sen keränneen kymmenien miljoonien Facebook-käyttäjien profiilitietoja. Euroopan parlamentin kuultavana Zuckerberg oli 22. toukokuuta 2018. Hän pahoitteli sitä, että Facebookin välineitä käytettiin vahingon aiheuttamiseksi.

TikTok sijoittui listalla toiseksi ”antisemitismin” kitkemisessä, mutta alaikäisille levitetty porno pysyy alustalla

Toiseksi FOA:n listalla sijoittuu kiinalainen TikTok, joka poisti jopa 33 prosenttia ”antisemitistisestä sisällöstä”, mikä on samansuuruinen osuus kuin vuonna 2021.

Tiktokin on julkaissut ja sitä kehittää teknologiayritys ByteDance, jolla on läheisiä kytköksiä Kiinan hallintoon. Kritiikkiä alustalla on herättänyt myös alaikäisten käyttäjien seksualisointi, hengenvaarallisten haastevideoiden jakaminen, ja poliittisen terrorismin leviäminen alustalla.

Vuoteen 2020 mennessä ByteDancea on syytetty muun muassa alaikäisille levitetystä pornosta, Kiinan hallinnolle toimitetuista yksityisistä tiedoista, sensuurista, informaatiosodasta ja vakoilusta.

Gab ja Telegram eivät sensuroi riittävästi ”antisemitististä sisältöä”

FOA:n sosiaalisen median alustojen listan viimeisenä oli Gab, Andrew Torban vuonna 2016 perustama Twitter-vaihtoehto. Koska Gab keskittyy voimakkaasti sananvapauteen ja vastustaa Facebookin ja Twitterin kaltaisten suurten teknologiayhtiöiden sosiaalisen median yritysten vihapuhe-sensuuria, se on saavuttanut huomattavan suosion ”äärioikeiston jäsenten, myös antisemitistien”, keskuudessa.

FOA:n mukaan yksi tällainen Gabia usein käyttävä antisemitisti on Robert Bowers, joka on vastuussa Pittsburghin synagogassa vuonna 2018 tapahtuneesta ammuskelusta, jossa kuoli 11 ihmistä.

Kaiken kaikkiaan Gab poisti vain 5 prosenttia ”antisemitistisestä sisällöstä”.

”Koska Gab on kuitenkin niin uusi ja sen kasvuvauhti on niin suuri – Gabin väitetään kasvavan 10 000 tilaajalla joka tunti. Koska Gab liitetään ”äärioikeistolaiseen aktivismiin”, FOA on huolissaan siitä, että seuraava suuri uhka voi tulla sieltä”, FOA:n perustaja ja toimitusjohtaja Tomer Aldubi selitti.

”Toivotaan kuitenkin, että jatkuva yhteistyö Facebookin ja TikTokin kaltaisten sosiaalisten medioiden kanssa voisi jatkua ja juutalaisvastaisen sisällön poistaminen olisi jatkossa entistäkin tehokkaampaa”, hän visioi.

Listan toiseksi viimeisenä on salattu viestiverkko Telegram, joka on poistanut vain 9 prosenttia ”antisemitistisestä sisällöstä”.

Telegramin perustivat veljekset Nikolai ja Pavel Durov vuonna 2013. Heidät tunnetaan Venäjän suurimman internet-yhteisöpalvelun VK:n perustajina. Sittemmin Venäjän valtionjohdon läheiset tahot valtasivat VK:n, ja Durovit vetäytyivät siitä.

Tammikuussa 2021 sovelluksen kerrottiin ylittäneen 500 miljoonan aktiivisen kuukausikäyttäjän rajan.

Saksan sisäministeri Nancy Faeser on vaatinut useaan kertaan joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 Googlea ja Applea poistamaan Telegramin saatavilta sovelluskaupoistaan. Faeserin mukaan ”valtion vastaiset aktivistit, Reichsbürger-aktivistit, salaliittoteoreetikot ja äärioikeisto” käyttävät sovellusta.

Kansalaisen toimitus ei onnistunut löytämään Jerusalem Postin lähteenä käyttämää FOA:n alkuperäistä vertailulistaa järjestön omilta verkkosivuilta eikä muistakaan juutalaisten etujärjestöjen julkaisuista. Näin ollen muun muassa Twitterin tai VK:n poistama ”antisemitistisen sisällön” osuus ei ole tiedossa.

