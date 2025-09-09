FASD-lapsia syntyy Suomessa vuosittain – joka kuudes odottava äiti juo

Joka kuudes odottava äiti juo alkoholia – ja tuhannet lapset maksavat siitä hinnan koko elämänsä. Suomessa syntyy vuosittain jopa 3000 lasta, joiden kehitykseen äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on jättänyt pysyvät jäljet. Silti myytti ”turvallisesta viinilasista” elää sitkeästi, vaikka jo pieni määrä voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita sikiölle.

Suomessa syntyy vuosittain arviolta 600–3000 lasta, joiden kehitykseen äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on jättänyt pysyviä jälkiä. Alkon mukaan nämä vauriot kuuluvat FASD-kirjoon, joka koskettaa laajasti lapsia, nuoria ja aikuisia.

Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala arvioi, että jokaisessa koululuokassa saattaa olla yksi lapsi, jolla on FASD. Hänen mukaansa alkoholin aiheuttamat vauriot voivat näkyä muun muassa oppimisvaikeuksina, haasteina sosiaalisessa kanssakäymisessä ja ongelmina käyttäytymisen säätelyssä. Hintsala korostaa, että täysraittius on paras tapa suojata sikiötä.

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Oona Ylönen kertoo, että noin joka kuudes odottava äiti jatkaa alkoholin käyttöä raskauden aikana. Hän huomauttaa, että päihteiden käyttö voi tuntua osalle ihmisistä arjen normaalilta osalta, jolloin riskit hämärtyvät. Ylönen painottaa avoimuuden, tuen ja ennaltaehkäisevän työn merkitystä, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus syntyä terveenä.

Kansainvälistä FASD-päivää vietetään 9. syyskuuta, ja sen kampanjointi pyrkii lisäämään tietoisuutta siitä, ettei alkoholi kuulu raskauteen. Alko on vuodesta 2015 lähtien osallistunut kampanjaan avaamalla myymälänsä FASD-päivänä yhdeksän minuuttia normaalia myöhemmin.

Alkon vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg muistuttaa, että yksi yleinen harhaluulo on, että alkoholia voisi käyttää turvallisesti jossain raskauden vaiheessa. Kvissbergin mukaan alkoholi on haitallista kaikissa raskauden vaiheissa, ja jo pieni määrä voi aiheuttaa pysyviä vaurioita sikiölle.

Lähde: Suomenmaa

Lue lisää aiheesta: