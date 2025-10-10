FBI katkaisee suhteet vasemmistojärjestöihin – ”SPCL on mustamaalauskoneisto”

FBI katkaisee suhteet vasemmistojärjestöihin, joita se syyttää tavallisten amerikkalaisten mustamaalaamisesta ja väkivaltaan yllyttämisestä. SPLC:n vihakartta ja ADL:n rekisterit ovat nyt virallisesti pannassa.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ilmoittaa lopettavansa kaiken yhteistyön Southern Poverty Law Centerin (SPLC) kanssa. Päätös tulee vain päiviä sen jälkeen, kun virasto kertoi katkaisevansa siteet myös Anti-Defamation Leagueen (ADL).

FBI:n johtaja Kash Patel kommentoi päätöstä X-palvelussa todeten, että SPLC toimii ”puolueellisena mustamaalauskoneistona”, ja että kaikki yhteydet järjestöön on nyt katkaistu. Patel kritisoi SPLC:n niin sanottua ”vihakarttaa”, jota hänen mukaansa on käytetty tavallisten amerikkalaisten leimaamiseen ja jopa väkivaltaan yllyttämiseen.

Reutersin mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö on jo kuukausien ajan vähentänyt yhteistyötä SPLC:n kanssa. SPLC:n vihakartta listaa noin 1 400 ryhmää, mukaan lukien konservatiivinen Turning Point USA, jota SPLC kuvailee ”hallitusvastaiseksi”. Kartalla nimetään myös ryhmien jäseniä ja oikeistoaktivisteja ”rasisteiksi” ja ”vihan lietsojiksi”.

ADL puolestaan on poistanut koko ”ääriajattelun ja vihan sanastonsa” – julkisen mielipiderekisterin – Elon Muskin ja muiden konservatiivien kritiikin jälkeen.

Taustalla vaikuttaa myös traaginen tapahtuma: Turning Point USA:n perustaja Charlie Kirk murhattiin hiljattain esiintyessään Utahin yliopistolla. 22-vuotias epäilty on saanut syytteen, ja syyttäjän mukaan hän toimi yksin, motiivinaan Kirkin ”vihapuhe”.

Lähde: Reuters

