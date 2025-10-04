FBI lopettaa yhteistyön juutalaisen Anti-Defamation League -järjestön (ADL) kanssa

FBI irtautui ADL:stä ja päätti, ettei se enää tarvitse juutalaisjärjestön ideologista opastusta juuri ennen juutalaisen kalenterin pyhintä päivää.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ilmoittaa lopettavansa virallisen yhteistyönsä juutalaisen Anti-Defamation League -järjestön (ADL) kanssa, jota monet pitävät ideologisesti samankaltaisena kuin vasemmistolainen Expo. Päätöksen julkisti FBI:n johtaja Kash Patel sen jälkeen, kun ADL oli luokitellut Charlie Kirkin johtaman konservatiivisen järjestön ekstremistiseksi.

”James Comey häpäisi FBI:n liittoutumalla ADL:n kanssa, sijoittamalla agentteja ryhmään, joka toimi terroristijärjestön tavoin, ja osallistumalla operaatioihin, jotka tähtäsivät amerikkalaisten vakoiluun. Se ei ollut lainvalvontaa vaan poliittisesti värittynyttä aktivismia, joka vaaransi kansalaisten turvallisuuden”, Patel sanoi Fox Newsin haastattelussa.

”Tuo aikakausi on nyt ohi. FBI irtautuu virallisesti Comeyn linjasta ja kaikesta yhteistyöstä ADL:n kanssa.”

ADL vastasi lausuntoon korostamalla kunnioitustaan FBI:ta ja poliisivoimia kohtaan. ”Juuri ennen juutalaisen kalenterin pyhintä päivää olemme ottaneet huomioon FBI:n johtajan Patelin kommentit. Jatkamme työtämme antisemitismiä vastaan”, järjestö kirjoitti X-palvelussa.

Taustalla vaikuttaa Elon Muskin esittämä kritiikki, jonka seurauksena ADL poisti verkkosivuiltaan kokonaisen osion, jossa oli listattu ”ääriliikkeitä ja viharyhmiä” – mukaan lukien Charlie Kirkin johtama Turning Point USA.

”Olemme havainneet, että tiettyjä tietoja on tulkittu ja käytetty väärin”, ADL totesi ja ilmoitti etsivänsä uusia tapoja esittää sisältöään.

Lähde: Fox News

