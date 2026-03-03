FBI tutkii Texasin verilöylyä terroritekona – poliisi ampui hyökkääjän minuutissa

Texasissa verinen yö: ampujalla islamistinen paita – kaksi kuollut, useita haavoittunut.

Texasissa tehtiin sunnuntain vastaisena yönä verinen joukkoampuminen , kun mies avasi tulen vilkkaalla Sixth Streetin ravintola- ja klubialueella Austinissa. Hyökkäyksessä kuoli kaksi ihmistä ja 14 loukkaantui. Ampujan päällä oli paita, jossa luki “Allah’s property” (”Allahin omaisuutta”), ja hänen hallustaan löytyi myös Iranin lippua esittävä paita.

Tulitus alkoi Buford’s Backyard Beer Gardenin ulkopuolella hieman ennen kahta aamuyöllä. Alue on tunnettu tiiviistä yöelämästään ja sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Texasin yliopistosta.

Epäilty ajoi alueella edestakaisin ennen iskua

Poliisilähteiden mukaan ampujaksi on tunnistettu 53-vuotias Ndiaga Diagne, alun perin Senegalista kotoisin oleva mies, joka muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2006 ja sai myöhemmin maan kansalaisuuden.

Silminnäkijöiden mukaan Diagne ajoi baarin ohi useita kertoja ennen kuin pysäytti autonsa ja alkoi ampua ikkunasta kohti terassilla ja sisäänkäynnin edessä olleita ihmisiä. Tämän jälkeen hän nousi autosta kiväärin kanssa ja jatkoi tulitusta ohikulkijoita kohti.

Poliisi ehti paikalle minuutissa, sillä alueella on viikonloppuisin vahva valvonta. Virkavalta ampui hyökkääjän kuoliaaksi.

FBI tutkii tapausta mahdollisena terrori-iskuna

FBI:n mukaan tutkinnassa selvitetään, onko kyseessä terroriteko. Viranomaiset kertovat löytäneensä epäillyn ja hänen ajoneuvonsa yhteydestä “merkkejä”, jotka viittaavat mahdolliseen ideologiseen motiiviin.

San Antonion FBI-toimiston vt. johtaja Alex Doran kuitenkin painottaa, että on ”liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä”.

Austinin pormestari Kirk Watson kiitti poliisin ja pelastushenkilöstön nopeaa toimintaa: “He pelastivat kiistatta ihmishenkiä.”

