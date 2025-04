Filippiiniläistaustainen siivousyrittäjä epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä Suomeen

Helsingin poliisilaitoksen valtakunnallinen ihmiskauppatutkintaryhmä on tutkinut filippiiniläisten siivousalan yrittäjien toimintaa törkeänä kiskontana ja laittoman maahantulon järjestämisenä.

Filippiiniläistaustaisen siivousalan yrittäjän epäillään perineen Filippiineiltä Suomeen tulleilta siivoojilta kynnysrahoina pidettäviä kohtuuttomia ja perusteettomia maksuja työsopimuksista ja maahantuloon liittyvistä järjestelyistä. Osalta on myös peritty vastaava maksu, vaikka yritys ei ole tarjonnut työtä tai työpaikkaa. Maahan tulleilta siivoojilta on veloitettu noin 4000-5000 euron kynnysraha. Teot ovat ajoittuneet vuosille 2021-2024.

Yrityksen toimintaa tutkitaan lukuisina törkeinä kiskontoina ja laittoman maahantulon järjestämisinä. Kokonaisuus on siirtymässä syyteharkintaan.

Lisäksi osa siivoojista on joutunut maahan tultuaan allekirjoittamaan niin kutsutun nollatuntisopimuksen. Heille ei ole tarjottu niitä työtunteja tai sitä ansiotasoa, joka heille on työnantajan toimesta taattu oleskelulupaa haettaessa ja johon oleskelulupa on perustunut.

Yritys jatkoi rekrytointeja, vaikka töitä ei ollut tarjolla

Yritys jatkoi siivoojien rekrytointeja, vaikkei sillä myöhemmässä vaiheessa ollut edes tarkoitusta tai tosiasiallista mahdollisuutta tarjota töitä oleskeluluvan saaneille henkilöille. Tällöin toiminnan epäillään muuttuneen laittoman maahantulon järjestämiseksi. Oleskelulupa Suomeen on saatu sen myöntämisen kannalta merkityksellisen totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon avulla.

Siivousalan yrityksen kautta oleskeluluvan saaneista henkilöistä noin kaksikymmentä ei ikinä aloittanut työntekoa kyseisessä yrityksessä. Yhteensä kynnysrahaa maksaneita tai muita maksuja maksaneita henkilöitä on tavoitettu noin kolmekymmentä. Kokonaisuuteen liittyen on ollut vangittuna yksi henkilö ja kiinniotettuna yksi henkilö.

Toisessa kokonaisuudessa siivousalan yrittäjä on rekrytoinut huomattavan määrän siivoojia Filippiineiltä ja ollut työnantajana mukana heidän oleskelulupaprosessissaan. Yrityksen kautta oleskeluluvan Suomeen on saanut yli 50 henkilöä. Heistä lähes 40 henkilöä ei koskaan aloittanut työntekoa kyseisessä yrityksessä eikä kyseisellä yrityksellä ollut tarjota heille töitä. Teot ovat ajoittuneet vuosille 2021-2022. Toimintaa tutkitaan laittoman maahantulon järjestämisenä.

Molemmat yritykset toimivat pääkaupunkiseudulla.

– Helsingin poliisilaitoksen valtakunnallinen ihmiskauppatutkintaryhmä on tutkinut säännöllisesti ulkomaisen työvoiman rekrytointiin ja maahantuloon liittyviä väärinkäytöstapauksia. On yleistä, että Suomeen töihin tulevilta peritään ennakkomaksuja, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sami Isoniemi.