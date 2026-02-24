Finavia: lentoaseman terminaalin edessä oleva taksiasema ei ole tarkoitettu rukoiluun

Finavia on joutunut huomauttamaan useita taksinkuljettajia rukoilusta väärässä paikassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Iltalehden mukaan pääkaupunkiseudun taksikuskit ovat saaneet Finavialta viestin, jossa muistutetaan, että terminaalin edessä oleva taksiasema ei ole tarkoitettu rukoiluun.
– Ramadan on alkanut, ja rukoileminen on mahdollista suorittaa lentoaseman keräilyalueella.
Ramadan on islamilainen paastoaika, joka kestää tänä vuonna 17. helmikuuta aina 19. maaliskuuta asti. Ajanjaksoon kuuluvat säännölliset rukousajat.
– Viesti on aiheuttanut hämmennystä ja parranpärinää meidän kuskien joukossa.
Taksikuski Kari Pajunen pohtii IL:lle, loukkaako Finavian ilmoitus uskonnonvapautta.
Rukoiluun omat tilat
Helsinki-Vantaan matkustajapalveluista vastaava johtaja Hanna Hämäläinen vahvistaa viestin aitouden.
– Lentoasemalla on selkeät säännöt taksitoimintaan ja asiakaspalveluun liittyen, ja olemme lauantaina 21.2. lähettäneet kumppanikirjeen, jossa olemme muistuttaneet yhteisistä toimintatavoista matkustajien hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi.
Hämäläisen mukaan vastaavia muistutuksia lähetetään tasaisin väliajoin.
Hän kommentoi IL:lle, että taksien keräilyalueella tarkoitetaan aluetta, jossa taksit odottavat vuoroaan siirtyä taksiasemalle. Taksiyhtiöiden työntekijöille tarkoitetut uudet sosiaalitilat otettiin Hämäläisen mukaan käyttöön viime vuonna.
– Tiloissa toimii ravintola, ja tiloihin on luotu entistä laajemman wc-tilat, ja dedikoitu paikka rukoilemiselle.
Olisikohan tämän porukan joka ei osaa erottaa työaikaa vapaa-ajasta syytä harkita ammatin vaihtoa, ehkä johonkin paikkaan missä niitä kamelikuskeja tarvitaan.