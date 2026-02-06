Fingrid siirtyy yhä tiukemmin valtion otteeseen – äänivalta nousee yli 80 %

Valtioneuvosto hyväksyi kaupan, joka nostaa valtion äänivallan Fingridissä yli 80 prosenttiin
Valtio vahvistaa otettaan Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridistä ostamalla Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamat A‑sarjan osakkeet. Kauppahinta on noin 401,3 miljoonaa euroa, ja järjestely kasvattaa valtion määräysvaltaa strategisesti merkittävässä yhtiössä.
Valtioneuvoston yleisistunto hyväksyi kaupan torstaina 5. helmikuuta. Kaupassa valtio hankkii Ilmariselta 311 A‑sarjan osaketta. Samassa kokonaisuudessa Ilmarinen myy 350 B‑sarjan osaketta OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle.
Osana järjestelyä on tarkoitus, että ostetuista A‑sarjan osakkeista 50 kappaletta konvertoidaan myöhemmin B‑sarjan osakkeiksi OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n ostettavaksi. Valtiolle jää yksi B‑sarjan osake.
Fingrid vastaa Suomen kantaverkosta ja sähköjärjestelmän käyttövarmuudesta. Valtiovarainministeri Riikka Purra korostaa, että muuttunut turvallisuustilanne tekee omistajaohjauksesta entistä tärkeämpää.
”Sähköjärjestelmän toimintavarmuus on osa kansallista turvallisuutta. Kantaverkko on yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria, jonka on toimittava kaikissa olosuhteissa. Järjestely vahvistaa valtion omistajaohjausta strategisesti merkittävässä yhtiössä ja tukee pitkäjänteistä varautumista”, Purra sanoo.
Vuoden 2026 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan 402 miljoonan euron määrärahaa osakehankintaa varten. Lopullinen toteutus edellyttää eduskunnan hyväksyntää.
Kaupan jälkeen valtio jää Fingridin A‑sarjan osakkeiden ainoaksi omistajaksi. Kokonaisjärjestelyn valmistuttua valtion omistusosuus yhtiöstä nousee 53,1 prosentista 59,5 prosenttiin ja äänivalta 70,9 prosentista 81,5 prosenttiin.