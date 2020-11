Flanderin oikeusministeri arvosteli turkkilaisia moskeijoita – uhattiin raiskata

Flanderin oikeusministeri Belgiassa saa poliisin suojelua. Toimenpide on seurausta turkinkielisestä raiskausuhkauksesta, jonka oikeusministeri Zuhal Demir sai esitettyään kommentteja turkkilaisista Diyanet-moskeijoista.

Nationalistiseen Nieuw-Vlaamse Alliantie -puolueeseen (N-VA) kuuluva Zuhal Demir kirjoitti Facebookissa turkkilaisista Diyanet-moskeijoista ja totesi näiden olevan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ojennettu käsi sekä Erdoğanin hallinnon antenneja.

Oikeusministeri Demir esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun liberaali sisäministeri Bart Somers oli antanut tukensa ”paikallisille uskonnollisille yhteisöille”.

Pian tämän jälkeen oikeusministeri sai turkinkielisen viestin, jossa ministeri uhattiin raiskata jos hän ei ”tuki turpaansa”.

Poliisi yrittää tunnistaa uhkauksen lähettäneen henkilön. Sillä välin oikeusministeri Demir on asetettu poliisin suojeluun.

Diyanet on Turkissa vuonna 1924 perustettu uskonnollisten asioiden ministeriö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea islamia. Diyanet hallitsee myös maan 77 500 moskeijaa. Ministeriön budjetti on 21,6 kertaa suurempi kuin Turkin EU-ministeriön ja 1,8 kertaa suurempi kuin maan sosiaaliministeriön budjetti.

Diyanet on nykyään paneurooppalainen poliittinen ja uskonnollinen voima ja pyrkii yhdistämään kaikki Euroopan muslimimaahanmuuttajat turkkilaisen lipun alle.

