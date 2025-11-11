Floridalaismies sai kuolemantuomion raskaana olleen tyttöystävänsä murhasta – taustalla kiista abortista

Seminole Countyn oikeusistuin on antanut kuolemantuomion tapauksessa, jossa nuoren naisen päätös olla tekemättä aborttia johti hänen ja syntymättömän lapsen kuolemaan.

Floridalainen 23-vuotias Donovan Faison on tuomittu kuolemaan murhattuaan 18-vuotiaan tyttöystävänsä Kaylin Fiengon sekä heidän syntymättömän lapsensa. Tuomioistuin katsoi teon täyttävän kaksoismurhan tunnusmerkit, ja valamiehistö äänesti 11–1 kuolemantuomion puolesta.

Tuomio vahvistettiin Seminole Countyn osavaltion syyttäjänviraston tiedotteessa perjantaina. Lopullisen päätöksen rangaistuksesta tekee tuomari Donna Goerner joulukuun 5. päivänä järjestettävässä kuulemisessa.

Taustalla tekstiviestit ja suunnitelmallinen tapaaminen

Oikeudenkäynnin aikana syyttäjät esittivät todisteita, joiden mukaan Faison oli osoittanut vihaa Fiengoa kohtaan tämän päätettyä pitää lapsi. Tekstiviestien perusteella Faison oli uhannut ”poistaa hänet elämästään” ja houkutellut Fiengon tapaamiseen Coastline Parkiin. Kyseisenä iltana Sanfordin poliisi löysi Fiengon kuolleena Nissan Versa -autostaan, ampumahaava päässään.

Syyttäjät Stewart Stone, Domenick Leo ja Anna Valentini vetosivat valamiehistöön kuolemantuomion puolesta, viitaten Floridan lain mukaisiin raskauttaviin tekijöihin.

Uhrin äidin tunteikas lausunto

Rangaistusvaiheen kuulemisessa Fiengon äiti, Sarah Schweickert, piti koskettavan puheenvuoron. ”Sanat eivät riitä kuvaamaan tuskaa, jonka tyttären murha tuo mukanaan. Joka aamu herään maailmaan, jossa ei enää ole hänen hymyään, nauruaan tai halauksiaan. Suru ei katoa – se painaa rintaa kuin kivi, joka ei koskaan hellitä”, Schweickert sanoi.

Florida Jury recommends death penalty for man convicted of executing his 18-year-old pregnant girlfriend after she refused to have an abortion Donovan Faison was found guilty of first-degree m*rder, k*lling an unborn child, and burglary

Tapauksen merkitys

Tapaus on herättänyt laajaa huomiota Floridassa ja koko Yhdysvalloissa, erityisesti sen vuoksi, että murhan motiivina oli uhrin päätös olla tekemättä aborttia. Syyttäjien mukaan teko oli harkittu ja liittyi suoraan Faisonin haluun kontrolloida tyttöystävänsä valintoja.

Faisonin tuomio voi toimia ennakkotapauksena tilanteissa, joissa väkivalta liittyy raskauteen ja aborttipäätöksiin. Tapauksen käsittely jatkuu joulukuussa, jolloin tuomari tekee lopullisen ratkaisun rangaistuksesta.

Lähde: Breitbart

