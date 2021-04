Floridan sheriffi varoittaa uusia asukkaita: Älkää pilatko osavaltiota äänestämällä politiikkaa jota pakenette

Polkin piirikunnan sheriffi Grady Judd varoitti maanantaina, että Floridaan muuttavien ei kannata äänestää samalla tavalla kuin äänestivät entisissä asuinpaikoissaan. Jos he äänestävät taas demokraatteja, he joutuvat kohta uudelleen pakenemaan seurauksia.

Sheriffi Grady Judd esitti huomautukset lehdistötilaisuudessa Floridan republikaanikuvernöörin Ron DeSantiksen kanssa. Tilaisuudessa Judd allekirjoitti mellakoiden vastaisen lakiesityksen, joka sallii kovemmat rangaistukset väkivaltaisiin mellakoihin osallistuville.

Judd toi esiin vasemmistolaiset mellakat, jotka ovat tuhonneet yhteisöjä demokraattien hallitsemissa kaupungeissa kaikkialla Yhdysvalloissa, mukaan lukien Seattle, Portland ja Minneapolis. Judd korosti, että virkamiehet eivät salli saman tapahtua Floridassa.

– Meillä on uusi laki ja aiomme käyttää sitä … Suojelemme ihmisiä. Ihmiset eivät tule ja piiritä Floridan kansalaisia tai vierailijoita, piiritä sinua kun syöt illallista ulkona. Se ei ole hyväksyttävää. Siitä seuraa välittömiä seurauksia ja pidätyksiä.

Mainitsematta kuitenkaan erikseen demokraattista puoluetta Judd varoitti Floridaan muuttavia ihmisiä siitä, että heidän kannattaa äänestää toisin kuin osavaltioissa, joista he nyt pakenevat.

– Olemme erityinen paikka ja on miljoonia ihmisiä, jotka haluavat tulla tänne, ja rehellisesti sanottuna haluamme saada heidät tänne … Joten haluamme vain yhtä asiaa niiltä sadoilta, jotka muuttavat tänne joka päivä – älkää äänestäkö tyhmästi, kuten teitte pohjoisessa, muuten saatte samaa kuin siellä, Judd sanoi.

– Siihen on syy, miksi tämä paikka on kiva … Siihen on syy, miksi rikollisuus täällä on ollut 49 vuotta matala. Ja samat ihmiset, joiden mielestä meillä ei saa olla mellakoita, juuri heidän mielestä meidän pitäisi vapauttaa enemmän ihmisiä vankilasta. Ja missä niin tehdään, rikollisuus lisääntyy, mutta ei vain rikollisuus, vaan myös uhrit.

Joitakin vuosia takaperin Grady Judd nousi julkisuuteen kun hän vaati kansalaisilta aseellista varautumista terroristeja vastaan.

– Aseistettu hyökkääjä ei laske sen varaan, että taistelet vastaan. Hän suunnittelee hankkivansa aseen, hoitaa ammuskelun ja sinä olet vain helppo maali. No, helppojen maalien pitää ampua takaisin, totesi sheriffi Judd.

