Floridassa drag show’n tutkinta: On rikos altistaa lapset seksuaalisesti loukkaavalle toiminnalle

Drag-show, ”A Drag Queen Christmas”, näyttää olevan sama show, johon Knoxvillen demokraattinen pormestari osallistui omassa kaupungissaan ja jossa esitettiin näyteltyjä seksiakteja ja paljastettuja tekorintoja sekä muuta paljastavaa materiaalia ja tilanteita:

The show is by a group on tour throughout the US. Their shows feature exposed buttholes, simulated sex acts, & oversized fake exposed breasts.

Mayor of Knoxville, TN attended “Drag Queen Christmas” which was open for “all-ages.”

Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin (R) lehdistösihteeri Bryan Griffin sanoi tiedotusvälineille lähettämässään viestissä, että hänen toimistonsa työskentelee parhaillaan DBPR:n puolesta. Hän lisäsi, että osasto vastaa jatkokysymyksiin sitä mukaa, kun yksityiskohtia on saatavilla.

Lausunnon mukaan DBPR sai tietoonsa ”useita valituksia Fort Lauderdalessa 26. joulukuuta pidetystä lapsille markkinoidusta seksuaalisesti avoimesta esityksestä”, ja se ”tutkii asiaa aktiivisesti”. Tutkinnassa on mukana ”videomateriaalia ja valokuvia tapahtumasta”.

”DPBR ryhtyy muiden tapausten tapaan toimenpiteisiin”, lausunnossa todetaan ja tehdään selväksi, että ”lasten altistaminen seksuaalisesti ilmeiselle toiminnalle on rikos Floridassa, ja tällainen toiminta rikkoo osaston lupastandardeja, jotka koskevat liiketoiminnan harjoittamista ja anniskeluluvan hallussapitoa.”

”Osasto jakaa kaikki kerätyt todisteet Floridan lainvalvontaministeriön (FDLE) kanssa mahdollista rikosoikeudellista vastuuta varten.”

Lausunto jatkui:

”Kiitämme yleisöä siitä, että se on edelleen kiinnittänyt huomiota näihin tapauksiin. Tällaisia syytöksiä koskevat tutkimukset ovat jatkossakin osaston ensisijainen tavoite, ja ne todellakin jatkuvat.”

Kuten Breitbart News kertoi show’n kansallisella kiertueella:

Kansalliselle kiertueelle lähteneessä show’ssa esitettiin seksuaalisia eleitä, riippumaton toimittaja Tayler Hansen kertoi. Hansen osallistui show’hun Austinissa, Texasissa ja raportoi siitä sekä kuvasi tapahtuman videolle.

Hansenin videolla drag queenin nähdään puhuvan yhdeksänvuotiaan kanssa ja kehuvan äitiä lapsensa tuomisesta ennen kuin sanoo: ”Hei! Kurottaudutko tisseihini? Onko sinulla nälkä?” Drag-esiintyjällä oli yllään erittäin sopimaton asu, joka paljasti tekorinnat.

Toisessa klipissä kaksi paljastaviin poropukuihin pukeutunutta miestä simuloivat seksikontaktia keskenään. Hansen arvioi, että tilaisuudessa oli paikalla noin 20 lasta.

After noticing MULTIPLE children in the audience at the explicit Drag Queen Christmas in Ft Lauderdale I called out performer Nina West for inviting and allowing children to come to her sexually explicit shows! pic.twitter.com/3XA4qqV0IR

— Chris Nelson 🇺🇸 🏝 (@ReOpenChris) December 27, 2022