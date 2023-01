Floridasta löytyi kyltti, jossa sanotaan juutalaisten ajavan sotaa yhdessä Venäjän kanssa

Viikonloppuna Floridan Miamiin pystytettiin kyltti, jossa luki ”Rakkaat juutalaiset, lopettakaa sodan lietsominen yhdessä Venäjän kanssa!” suurella käsialalla kirjoitettuna, StopAntisemitismin viime viikolla julkaiseman twiitin mukaan.

Jerusalem Postin mukaan ”kyltissä ei riittävästi selitetä, miten muka juutalaiset lietsovat sotaa yhdessä Venäjän kanssa”. Syytökset siitä, että juutalaiset ovat joko Venäjän ja Ukrainan välisen sodan takana tai ajavat sodan eskaloitumista, eivät kuitenkaan ole mitään uusia asioita.

Anti-Defamation League (ADL) kirjoitti verkkosivuillaan jo maaliskuussa 2022, että sodan alettua helmikuussa ”ääriainekset ja antisemitistit eri puolilla ideologista kenttää ovat käyttäneet sotaa välineenä antisemitististen salaliittoteorioiden edistämiseen”.

Vile antisemitic graffiti spotted in the Brickell area of Miami yesterday (underneath the Metromover).

This grotesque hatred must never be tolerated in Miami @MiamiPD @RonDeSantisFL pic.twitter.com/kLzav7gPoX

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) December 28, 2022