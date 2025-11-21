Foodoran ruokalähetiksi naamioitunut tappaja tuomittiin kahdessa maassa

Ruotsissa murhasta ja kahdesta murhayrityksestä tuomittu Emin Duale sai nyt seitsemän vuoden vankeustuomion Tanskassa. Kohteena oli parturiliike Kööpenhaminassa – ja taustalla kielletty rikollisjengi.

Kööpenhaminan käräjäoikeus langetti Emin Dualelle seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen murhayrityksestä, joka tapahtui vain vähän ennen hänen osallisuuttaan väkivalta-aaltoon Tukholmassa viime vuonna.

Ruotsissa Dualen rikokset liittyivät muun muassa kuolemaan johtaneeseen ampumiseen Södermalmilla, jossa nelikymppinen mies houkuteltiin tekaistuun huumekauppaan ja ammuttiin hengiltä. Useissa hyökkäyksissä Duale esiintyi Foodoran ruokalähetin asussa ja ampui uhrejaan oven läpi näiden avatessa.

Ennen Tukholman tapahtumia Duale oli matkustanut Tanskaan, missä hänet yhdistetään Kööpenhaminan Nørrebrossa sijaitsevaan parturiliikkeeseen kohdistettuun ampumiseen. Tanskalaisen poliisin mukaan hyökkäyksen kohteena oli paikalliseen rikollisverkostoon kytkeytynyt henkilö. Duale ampui liikkeen ulkopuolelta, mutta lukittu ovi esti pääsyn sisään, ja hän joutui pakenemaan paikalta.

Tutkinnassa on käynyt ilmi, että hyökkäyksen taustalla oli kielletty Loyal to Familia -rikollisjengi, jonka jäsenet olivat järjestäneet Dualelle majoituksen ja tarvittavat välineet iskua varten. Kaksi henkilöä, joilla on yhteyksiä kyseiseen jengiin, olivat auttaneet häntä valmisteluissa.

Duale kiistää syyllisyytensä Tanskan tapahtumiin. Hänen puolustuksensa ilmoitti heti maanantaisen tuomion jälkeen, että päätöksestä aiotaan valittaa ylempään oikeusasteeseen.

Lähde: Fria Tider

