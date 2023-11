Frontex apuun – ohjaamaan tulijat raja-asemilla turvapaikan hakuun

Suomi on pyytänyt Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexilta apua Suomen rajavalvontaan. Frontexin rajavartijat tulevat partioimaan maastossa pitkällä rajalla.

Suomi pyysi Frontexilta apuvoimia, ja luultavasti Suomi saa pyytämänsä 50 henkilöä sekä teknistä kalustoa. Frontexin rajavartijat tulevat liikkumaan maastossa suomalaisten rajavartijoiden johdolla ja kuten rajavartiolaitos sanoo, he tekevät sitä perustyötä, uutisoi Pt-media.

On merkille pantavaa, että rajavartiolaitos antaa tiedotteissaan ymmärtää hieman muuta kuin mistä oikeasti on kysymys. Frontexin henkilökuntaa ei palkata avuksi sen takia, että raja pyrittäisiin pitämään kiinni ja estämään tulijoiden pääsy Suomen puolelle. Frontexia tarvitaan sen takia, että jos Venäjä alkaa kuljettamaan tulijoita metsiin ja kehottaa tulijat Suomen puolelle muista paikoista kuin virallisista rajanylityspaikoista, niin rajavartijoilla on hyvät edellytykset noukkia palelevat tulijat talteen ja ohjata heidät edelleen lämpimään vastaanottokeskukseen.

Toisin sanoen Suomi ei aio millään tavalla pitää rajaa kiinni samaan tapaan kuin Viro tai Puola. Rajojen sulkeminen ei ole edes suunnitelmissa. Kaikkien päätösten taka-ajatus on se, että tulijat eivät pääse vaeltelemaan omatoimisesti pitkin maanteitä kuten syksyllä 2015.

On huomionarvoista, että rajavartioston johtohahmot puhuvat kaikissa valtamedioissa rajan turvaamisesta ja sen sellaisesta. Tämä voi aiheuttaa vääriä tulkintoja. Kun Vartiuksen raja-aseman johtaja Jouko Kinnunen puhuu ”rajan turvaamisesta”, niin hän tarkoittaa sitä, että tulijat eivät ryntää rajan yli joukoittain, vaan hyvin ohjattuna ja organisoituna tapahtumana.

Kun rajavartiolaitos ilmoitti rajan olevan kiinni tilapäisesti, kuten se oli esimerkiksi keskiviikkona, niin raja ei ole ollut kiinni siksi, että tulijat pyrittäisiin pitämään rajan takana. Kyse on siitä, että laillisesti liikkeellä olevien matka keskeytetään, kun rajavartijat keskittyvät laittomien siirtolaisten vastaanottamiseen.

On myös huomattava, että suomalaiset rajavartijat neuvottelevat tulijoiden kanssa rajalla. Tulijat ovat siis edelleen Venäjän puolella ja suomalaiset vartijat haastattelevat tulijoita. Sen jälkeen heille näytetään vihreää valoa astua rajan yli Suomen puolelle.

Pt-median artikkelissa pohditaan, voisiko tässä olla kyseessä jonkinlainen virkavirhe? Yhdelläkään tulijalla ei ole minkään valtakunnan henkilöpapereita. Ei kai turvapaikkajärjestelmä voi perustua siihen, että kuka tahansa, mistä tahansa, voi kävellä rajalle pyytämään turvapaikkaa. Jos rajavartijoilla ei ole tahtoa käännyttää tulijaa takaisin, tai olla päästämättä Suomen maaperälle, niin tilanne on täysin älytön.