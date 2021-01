Frontex lähti Unkarista laittomien siirtolaisten palautusten vuoksi

Frontex lopettaa toimintansa Unkarissa. EU:n rajavalvontaviranomaisen tiedottajan Chris Borowskin mukaan syynä on se, että Unkari ei ole noudattanut Euroopan unionin tuomioistuimen linjausta. Frontexin mielestä Unkari edelleen palauttaa laittomia siirtolaisia Serbiaan laittomasti.

Kiista on siitä, että kun laittomat siirtolaiset saapuu Serbiasta, Unkari palauttaa nämä raja-aidan toiselle puolelle. Alue kuuluu Unkarille mutta siellä ei ole vastaanottopalveluja laittomille siirtolaisille. Frontexin tulkinnan mukaan Unkari siis suorittaa joka kerta käännytyksen.

Toimenpide sotii EU-lakeja vastaan, koska laittomilla siirtolaisilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin lähteä Unkarista. Kaiken lisäksi raja-aidan toiselle puolelle palauttamisesta ei voi valittaa.

Frontexissa koetaan, että jos organisaatio jatkaisi toimiaan Unkarissa, se osallistuisi EU-lakien vastaiseen toimintaan. Siksi järjestö lopettaa toimintansa Unkarissa toistaiseksi.

EU:n sisäasiainkomissaari, ruotsalainen sosialisti Ylva Johansson onnitteli Frontexia vetäytymispäätöksestä.

– Joulukuun EU-tuomioistuimen @EUCourtPress päätöksen jälkeen, jossa vaaditaan #Unkari lopettamaan #pushbacks #Serbiaan, @Frontex -rajaoperaatioiden keskeyttäminen Unkarissa on tervetullut.

After December’s European Court of Justice @EUCourtPress ruling demanding #Hungary stop #pushbacks into #Serbia,

the suspension of @Frontex border operations in Hungary is welcome. @EC_Budapest #MigrationEU #Asylum #Refugees #ECJ

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) January 27, 2021