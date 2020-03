Frontexin johtaja: Turkista Kreikkaan pyrkivistä suurin osa on elintasosiirtolaisia

Euroopan unionin rajavalvontaviranomaisen päällikkö uskoo, että EU-jäsenmaat ovat oppineet jotain vuoden 2015 siirtolaisvyörystä, jolloin yli miljoona kolmansien maiden siirtolaista virtasi Eurooppaan.

Fabrice Leggeri, Frontexin johtaja kertoo, että Eurooppa on ottanut opiksi vuoden 2015 siirtolaiskriisistä: jos Kreikan rajat eivät pidä, seurauksena on siirtolaisvyöry kaikkiin EU-jäsenmaihin. Frontexilla on Presse Augsburgin mukaan tällä hetkellä 1200 rajavartijaa, mikä on merkittävä lisäys vuoteen 2015 verrattuna, jolloin heitä oli 300.

Leggeri kertoo havainneensa Kreikan rajaa kuluneen kuukauden aikana uhanneesta siirtolaisvyörystä, että suurin osa siirtolaisista ei ole paossa poliittista tai uskonnollista vainoa. Sen sijaan he ovat etsimässä parempaa elämää Euroopasta.

– Mukana on myös mellakoijia, jotka esimerkiksi ampuvat kyynelkaasua Turkin puolelta Kreikan poliisin päälle. Väkivaltaisissa mellakoissa on mukana suuri määrä afgaaneja – vähemmän syyrialaisia, Leggeri kertoo havainnoistaan.

Frontexin johtaja ei ole koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa eskalaatiota. Hän kertoo, että viimeaikaisen siirtolaiskriisin ollessa pahimmillaan rajalla oli noin 20 000 siirtolaista. Nyt Turkki on alkanut palauttaa siirtolaisia Istanbuliin ja heitä on jäljellä enää muutamia tuhansia.

Leggeri kertoo, että Kreikkaa kohdanneen rajakriisin aikana Frontex on mobilisoinut yhteensä 750 viranomaista Kreikan ja Turkin rajalle. Operaatiolle on kaikkien EU-jäsenmaiden tuki.

– Kaikki EU-jäsenvaltiot olivat samaa mieltä: heidän täytyy ja he haluavat auttaa Kreikan hallitusta.