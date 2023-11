Gaza: Ruotsalaisten vaikea poistua

Noin 500 Ruotsin kansalaista tai maassa laillisesti oleskelevaa on tällä hetkellä Israelin pommittamassa Gazassa, kertoo Ruotsin ulkoministeriö. 62 ruotsalaisen on onnistunut poistua Gazan kaistalta ja 100 muun uskotaan päässeen tai pääsevän alueelta.

Ruotsin konsulipalveluista vastaava Svante Liljegren sanoo ulkoministeriöllä olevan yhteys useimpiin Gazassa oleviin Ruotsin kansalaisiin, ja neuvoo näitä maasta poistumisessa.

”Sotatilanteen vuoksi moni sanoo, että he eivät pääse Egyptin rajalle, tai sinne pyrkiminen olisi liian vaarallista”, Liljegren kertoo.

Maanantaina noin 80 ruotsalaista oli Gazasta pois pääsevien listalla, mutta on epäselvää, kuinka moni onnistui pääsemään Egyptiin. Lisäksi pääsyä maasta odotti 101 Ruotsin kansalaista ja yksi henkilö, jolla on oleskelulupa Ruotsiin.

Gazassa olevat Ruotsin kansalaiset ovat enimmäkseen perheitä. Useimpien asuinpaikkapaikka on Etelä- tai Länsi-Ruotsissa, ilmoittaa uutistoimisto TT. Suurin osa Gazan Ruotsin kansalaisista on alle 18-vuotiaita, ja kolmisenkymmentä nuorempia kuin 12-vuotiaita. Nuorin listalla oleva on yksivuotias.

Ruotsin Kairon suurlähetystön virkailijat ottavat Gazasta pääsevät Ruotsin kansalaiset vastaan Egyptissä. Henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen tulijat ohjataan busseille, jotka vievät heidät Kairoon. Tämän jälkeen Gazasta poistuneilla Ruotsin kansalaisilla ja asukkailla on kolme päivää aikaa poistua Egyptistä.

Lähde SVT