Gazaan suunnitellaan keskitysleirejä miljoonille arabeille

Israel suunnittelee miljoonien Gazan palestiinalaisten siirtämistä väkisin uuteen keskitysleiriin Gazan eteläosaan. Puolustusministeri Israel Katz ilmoitti tästä maanantaina lehdistötilaisuudessa Haaretz-sanomalehden mukaan.

Puolustusministeri Israel Katz sanoo, että hän on määrännyt armeijan valmistelemaan ”humanitaarisen kaupungin” rakentamista Rafahin raunioille. Ensimmäisessä vaiheessa sinne siirretään 600 000 palestiinalaista sen jälkeen, kun on tehty turvallisuustarkastukset, joilla suljetaan pois yhteydet Hamasiin.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on keskittää koko Gazan siviiliväestö alueelle.

Puolustusministeri toivoo, että hanke voidaan aloittaa Qatarissa neuvotellun mahdollisen 60 päivän tulitauon aikana.

Suunnitelman mukaan Israelin armeija vartioi aluetta etäältä, kun taas ulkopuoliset toimijat vastaavat toiminnasta ja tarvikkeiden jakelusta leirille.

Katz toistaa myös tavoitteensa saada palestiinalaiset ”vapaaehtoisesti muuttamaan” Gazan kaistalta.

Human Rights Watch varoitti toukokuussa, että pakkosiirrot voivat pahentaa Israelin ”meneillään olevia rikoksia ihmisyyttä vastaan, etnisiä puhdistuksia ja kansanmurhia”.

Samaan aikaan on esitetty huoli siitä, että Israel haluaa perustaa siirtokuntia alueille, joista palestiinalaiset on siirretty. Pääministeri Benjamin Netanjahu on kiistänyt tämän, mutta koalitiopuolueet ajavat asiaa.

”Joko me tai he, muuta vaihtoehtoa ei ole. En puhu enää eristetyistä erillisalueista, joita vihollinen ympäröi. Puhun suurista kaupungeista”, sanoi Knessetin jäsen Limor Son Har-Melech Jewish Power -puolueesta radiohaastattelussa Haaretzin mukaan.

Gazan sota alkoi 7. lokakuuta 2023 tapahtuneen Hamasin hyökkäyksen jälkeen, jossa kuoli yli 1 200 ihmistä. Sen jälkeen yli 57 000 gazalaista on saanut surmansa alueen terveysviranomaisten mukaan.

Lähde: Haaretz

